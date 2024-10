Die Feuerwerke und Lichtinstallationen der Rhein in Flammen-Veranstaltungen sind über die Grenzen hinaus bekannt und ein echtes Highlight der UNESCO-Welterberegion Oberes Mittelrheintal. An Bord haben Reisende die Gelegenheit das Spektakel aus einer neuen Perspektive und weit abseits von den vielen Zuschauern, die das Ufer säumen, zu genießen. So erleben Kreuzfahrer auf vier achttägigen Flussreisen im Sommer 2025 dank exakt abgestimmter Fahrpläne wahlweise Rüdesheim, Koblenz, Oberwesel oder St. Goar in einzigartiger Atmosphäre.

Wohlfühlen an Bord

Auf den vielseitigen Kreuzfahrtrouten zwischen Straßburg und Amsterdam reist es sich mit der Rhein Symphonie besonders entspannt: So lädt beispielsweise das weitläufige Sonnendeck jederzeit zum Verweilen ein. Auch in den großzügigen Kabinen lassen sich entspannte Stunden erleben, während sich der Fluss vor den Panoramafenstern im Ober- und Mitteldeck von seiner schönsten Seite präsentiert. Der geschmackvoll gestaltete Innenbereich sorgt mit großflächigen Fenstern und sorgfältig ausgewählter Textilien ebenfalls für ein besonders gemütliches Ambiente und dank des neuen Designs im Panoramasalon und in der Bibliothek ist das Wohlfühlambiente an Bord der Rhein Symphonie überall spürbar.

Weitere Themen- und Eventreisen 2025

Der Kreuzfahrtanbieter nicko cruises hat auch für seine weiteren zwei- bis zehntägigen Themen- und Eventreisen 2025 vielseitige Reiseerlebnisse im Programm: Wer die Sterneküche liebt, wird beim exklusiven Dinner Club YouDinner an Bord der nickoSPIRIT in den Genuss höchster Gaumenfreuden kommen. Spürsinn beweisen dürfen die Gäste bei „Sekt mit Schuss“ im Rahmen der Veranstaltung KRIMI total DINNER, die Tribute Show Udo trifft Helene ist ein besonderes Highlight für Schlagerfans, und wer Broadway-Feeling erleben möchte, ist beim Musical Dinner an Bord der Rhein Melodie richtig.

Weitere Informationen zu den Rhein in Flammen-Kreuzfahrten unter: www.nicko-cruises.de (red)