A-Rosa gibt anstehenden Führungswechsel bekannt

Der neuer Chairman der A-Rosa Gruppe, Michael Ungerer, verfügt über langjährige Erfahrungen in der Hotellerie und Kreuzfahrt, die er in das Unternehmen einbringen wird. So begann Ungerer seine berufliche Laufbahn im Jahr 1988 bei Norwegian Cruise Lines, Sonesta Hotels & Resorts und The Ritz-Carlton Hotel Company. 2004 wurde er Senior Vice President Operations von AIDA Cruises und 2012 Präsident des Unternehmens. Von 2015 bis 2018 war Ungerer als COO Asia bei der Carnival Corporation tätig. Zuletzt leitete er von 2019 bis Anfang dieses Jahres Explora Journeys als CEO.

Zu seiner neuen Position bei A-Rosa sagt Michael Ungerer: „Es ist für mich eine große Ehre, zum Beiratsvorsitzenden von Deutschlands führender Premium-Flusskreuzfahrtgesellschaft ernannt worden zu sein. Vor über 20 Jahren habe ich die Marke A-Rosa mitentwickelt und erlebt, wie sie trotz vieler Herausforderungen immer weitergewachsen ist und sich bewährt hat. Daher freue ich mich sehr darauf, der Geschäftsführung, den Eigentümern und allen Anspruchsgruppen strategisch beratend zur Seite zu stehen und gemeinsam mit ihnen die Positionierung von A-ROSA zu stärken und die nächste nachhaltige Wachstumsphase einzuleiten.“

Jörg Eichler tritt 2025 als Geschäftsführer zurück

Wie tip-online.at heute bereits HIER berichtete, wird Jörg Eichler seine Position als CEO und Geschäftsführer der A-Rosa Flussschiff GmbH bis spätestens Mitte des Jahres 2025 abgeben, um sich einer neuen Herausforderung in der Touristik zu widmen.

Das Unternehmen gehe davon aus, zeitnah einen Nachfolger für Jörg Eichler benennen zu können. Bis zur Übergabe wird Jörg Eichler seine Funktion als Geschäftsführer noch vollumfänglich wahrnehmen. Auch im Anschluss daran bleibt er Mitgesellschafter und steht dem Unternehmen weiterhin freundschaftlich zur Seite. Markus Zoepke, seit 2003 COO und Mitgesellschafter des Unternehmens, bleibt unverändert für das operative Geschäft am Standort Chur in der Schweiz verantwortlich. (red)