Niederösterreichs Tourismus bereit für die Wintersaison 2024/25

Mit dem NÖ Bergerlebnispass steht Einheimischen sowie UrlauberInnen jetzt eine neue Saisonkarte zur Verfügung, mit der über den ganzen Winter zehn heimische Skigebiete erkundet werden können. Doch nicht nur WintersportlerInnen kommen in Niederösterreich auf ihre Kosten: Auch abseits von Schnee und Pistengaudi hat Niederösterreich viel zu bieten. Rund um sieben ausgewählte Städte präsentiert die Niederösterreich Werbung ein buntes Feld an Aktivitäten, das von stimmungsvollen Adventmarkt-Besuchen über erholsame Gesundheits- und Wellness-Angebote bis zu entspannenden Winterspaziergängen reicht.

Neue Saisonkarte für 10 Skigebiete

Ab der kommenden Wintersaison 2024/25 gibt es für die großen Wintersportgebiete eine gemeinsame Saisonkarte - den "NÖ Bergerlebnispass". Das neue preislich attraktive und flexibel nutzbare Saisonkartenprodukt gilt ab dem ersten Betriebstag der Wintersaison bis Saisonende. Folgende Skigebiete mit insgesamt 125 Pistenkilometern und mit 51 Liften bieten den Pass an:

Annaberger Lifte

Erlebnisalm Mönichkirchen

Gemeindealpe Mitterbach

Hochkar Bergbahnen

Königsberg

Mariazeller Bürgeralpe

Ötscherlifte Lackenhof

Familienschigebiet Maiszinken

Semmering Hirschenkogel

Wexl Arena St. Corona am Wechsel

Familienbonus im Super-Vorverkauf: Kinder bis 15 Jahre gratis

Bis zum 31. Oktober 2024 profitieren Familien besonders: Beim Kauf von zwei Erwachsenen-Pässen zu je 400 EUR fahren alle Kinder im Familienverbund bis 15,99 Jahre kostenlos. Wenn nur ein Erwachsenen-Pass gekauft wird, fahren alle Kinder im Familienverbund bis 10,99 Jahre gratis. Auch Großeltern und Patchworkfamilien können diesen Familienbonus nutzen.

Der NÖ Bergerlebnispass kann online oder vor Ort bei den teilnehmenden Bergbahnen erworben werden. Die dafür nötige Keycard ist um 5 EUR erhältlich. Ab der kommenden Saison kann der „NÖ Bergerlebnispass“ dann immer wieder online aufgeladen und somit wieder verwendet werden.

Weitere Infos unter www.bergerlebnispass.at

NÖs Städte im Herbst- und Winter

Im Rahmen einer neuen Kampagne rückt die Niederösterreich Werbung nun auch das winterliche Angebot in sieben ausgewählten Städten - St. Pölten, Baden, Wr. Neustadt, Zwettl, Krems, Retz und Waidhofen a.d. Ybbs - und deren Umfeld in den Vordergrund:

Fehlt es beispielsweise am flockigen Weiß gibt es in der Wexl Arena in St. Corona viele actionreiche Alternativen zum Schneevergnügen. Den klassischen Wintersport ergänzen außerdem erholsame Spaziergänge, z.B. mit Alpakas und Huskys an der Seite. Auch durch die weitläufigen Parkanlagen, wie der Kurpark Baden oder der Schlosspark Laxenburg, lässt es sich flanieren - letzterer erstrahlt im November und Dezember bei ILLUMINA in einem eindrucksvollen Lichtermeer. Längere Touren führen u.a. entlang des Linienwanderweges „Auf Hundertwassers Spuren“ von Zwettl bis Roiten, durch den Nibelungengau, den Nationalpark Thayatal oder den Wienerwald. Weihnachtliches Waldbaden ist im Waldviertel angesagt. Auch Schneeschuhwandern auf der Rax - mit anschließendem 6-gängigen Hauben-Menü bei der Winteredition von „Haubenkoch trifft Hüttenwirt“ – steht in Niederösterreich am winterlichen Programm.

Christkindlmärkte vor eindrucksvollen Kulissen, wie bei der „Flammenden Lichterweihnacht“ im Rothschild-Schloss oder bei „drüber und drunter“ in Teilen des Retzer Erlebniskellers, sind ebenso Bestandteil des niederösterreichischen Winters wie ein reichhaltiges Kunst- und Kulturangebot: Die Kunstmeile Krems und das Festival „Wachau in Echtzeit“ laden zu einem Besuch, in Wr. Neustadt eröffnet demnächst das Stadttheater, St. Pölten bietet mit dem Festspielhaus und dem Landestheater ein dichtes Programm. Besondere Einblicke in die Geschichte der Stadt erhält man z.B. im Zuge der Nachtwächter-Führung in Waidhofen a.d. Ybbs oder in den Kasematten von Wr. Neustadt. (red)