Einladung: Bayern kommt im November nach Wien

Mit einem herzlichen 'Servus' veranstaltet Bayer Tourismus Mitte November eine exklusive Veranstaltung für die österreichische Reisebranche in Wien. "Neben Updates unserer bayerischen Partner beim Trade-Workshop erwartet die TeilnehmerInnen auch die ein oder andere kulinarische Gaumenfreude unserer einzigartigen Bayern-Insider. Abschließen werden wir den Abend mit einem gemeinsamen Dinner im exklusiven Rahmen", so das Bayern Tourismus-Team in der Einladung.



Trade-Event in Wien

Datum: Dienstag, 19. November 2024

Dienstag, 19. November 2024 Uhrzeit: 15:30 - 21:30 Uhr

15:30 - 21:30 Uhr Location: Max Brown 7th District Schottenfeldgasse 74, 1070 Wien

Wichtig: Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, am besten gleich anmelden. Es gilt: “first come, first served”.

Verbindliche Anmeldung per Mail an: sales@bayern.info (red)