Jörg Eichler wechselt zu MSC Cruises

MSC Cruises ernennt Jörg Eichler ab 2025 zum neuen Geschäftsführer für die DACH-Region und überträgt ihm auch die Verantwortung für die Luxus-Lifestyle-Marke Explora Journeys. Der Kreuzfahrt-Profi bringt über 25 Jahre Erfahrung aus der Touristik ins Unternehmen ein und zeigt sich hochmotiviert für die neue Aufgabe. Neben der Leitung der beiden Kreuzfahrtmarken wird Eichler auch für das gesamte Kreuzfahrtgeschäft der MSC Group in Österreich, Deutschland und der Schweiz verantwortlich sein.

Eichlers Weg zu MSC

Der 57-jährige Manager blickt bereits auf eine lange Karriere in der Tourismusbranche zurück: Nach Sales-Positionen in der Entertainment-Branche startete Jörg Eichler 2002 zunächst im Vertrieb von TUI Deutschland durch. 2008 übernahm er dann bei AIDA Cruises die Position des Geschäftsleiters Marketing und Vertrieb. Im Anschluss wechselte Eichler zu Unister, bevor er 2013 Geschäftsführer bei A-Rosa wurde - wo er bis heute tätig ist.

„Schon zu meiner Zeit bei AIDA habe ich mich für die Hochseekreuzfahrt begeistert. Kombiniert mit meinem Know-how aus der Flusskreuzfahrt sowie den übrigen Positionen in der Touristik werde ich meine gesamte Erfahrung, Motivation und Kraft bei MSC einbringen, um in der neuen Struktur beide Marken nach vorne zu bringen sowie deren Abverkauf und Bekanntheit zu steigern. MSC hat sich im DACH-Markt bereits fest etabliert und ich bin dankbar, dass das Genfer Management mir diese verantwortungsvolle Position überträgt. Ich kann auf einem guten Fundament aufbauen und freue mich nun auf die Zusammenarbeit mit den engagierten und erfahrenen Teams an den unterschiedlichen Standorten“, kommentierte Jörg Eichler seinen nächsten Karriereschritt.

Auch Georg Schmickler, Chief Business Development Officer und verantwortlich für die DACH-Region und Benelux beider Marken in der Genfer Zentrale, äußerte sich erfreut über die Ernennung: „Mit Jörg Eichler gewinnen wir einen anerkannten Experten der Tourismusbranche, der umfassendes Wissen aus der Kreuzfahrt und eine tiefgehende Expertise in den Bereichen Vertrieb, Marketing sowie Yield Management mitbringt. Seine Erfahrungen werden entscheidend dazu beitragen, das Wachstum in der DACH-Region weiter voranzutreiben und beide Marken strategisch zu stärken. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und bin überzeugt, dass wir mit Jörg Eichler die Entwicklung beider Marken auf das nächste Level heben werden.“ (red)