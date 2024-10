AIDA: Familienaktion für die Sommersaison 2025

Mit der aktuellen Aktion "Kids zahlen nix" stehen Familien bis 4. November 2024 zahlreiche Kreuzfahrtangebote zur Verfügung. Die Sonderpreise gelten dabei für viele Kreuzfahrten durch Nordeuropa und im Mittelmeer im Reisezeitraum Mai bis Oktober 2025.

Familienreisen mit AIDA

Für eine vierköpfige Familie bietet sich beispielsweise eine siebentägige Reise ab/bis Kiel mit AIDAnova in Richtung Norwegen an - buchbar ab 1.950 EUR pro Kabine bei Belegung mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern. Auf den einwöchigen Highlightrouten „Mediterrane Schätze ab Mallorca“ mit AIDAcosma reisen Familien ab 1.760 EUR pro Kabine bei Belegung mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern.

Beide Schiffe sind bestens für Familien geeignet: So können Kinder an Bord der AIDAnova bespielweise im Klettergarten die Baumwipfel erklimmen und auf den Riesenwasserrutschen über drei Decks um die Wette rutschen. Währenddessen genießen die Eltern im benachbarten Beach Club das Karibik-Feeling unter Palmen. Für viel Spaß sorgen auch der Wasserspielplatz und die große Minigolflandschaft. Im Familienrestaurant Fuego mit Kinder-Buffet und Baby-Bistro kommt die ganze Familie zusammen. Auch an Bord von AIDAcosma kommen große und kleine Gäste voll auf ihre Kosten - zum Beispiel an der Boulder-Wand, auf dem Racer, beim Erklimmen der Seiltürme oder auf dem Balance-Parcours. Der Fun Park mit dem großen Indoor-Spielplatz bietet jede Menge Abwechslung. An Bord beider Schiffe bieten die Verandakabinen Deluxe extra viel Platz für Familien. An Land organisiert AIDA familienfreundliche Touren und sogar Ausflüge speziell für Teens.

Weitere Informationen unter: www.aida.de/familienaktion (red)