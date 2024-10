Cunard-Winter 2026-27 führt zu 101 Reisezielen

Die neuen Reiserouten führen zu 101 Zielen in 57 Ländern, darunter 62 UNESCO-Welterbestätten. Mit 22 Hafenaufenthalten über Nacht und 26 Abfahrten am späten Abend bietet das neue Programm den Gästen noch mehr Möglichkeiten, die Destinationen zu entdecken. Zu den Höhepunkten gehören dabei zwei Erstanläufe in Ferrol, Spanien, und in Acajutla, El Salvador – beide an Bord der Queen Victoria.

Cunard World Club-Mitglieder haben ab dem 16. Oktober 2024, ab 14 Uhr, exklusiven Zugang zu Buchungen, bevor die neuen Reisen ab dem 17. Oktober 2024, ab 14 Uhr, regulär buchbar sind. Bei Buchung bis zum 3. März 2025 sichern sich Gäste nicht nur bis zu 15% Frühbucherermäßigung, sondern auch noch weitere 10% Ersparnis auf den Premium Preis.

Queen Mary 2 & Queen Anne

Von der Erkundung der UNESCO-Weltkulturerbestätte Santiago de Compostela auf einer Tour ab Ferrol bis hin zu einer Übernachtung in Mindelo auf der kapverdischen Insel Sao Vincente – die neuen Reisen der Queen Mary 2 bieten besondere Erlebnisse. Die 21-Nächte-Reise zu den Atlantischen Inseln ist bereits bei 2.975 EUR pro Person in der Innenkabine buchbar.

Als neuestes Mitglied der Cunard Flotte wird die Queen Anne im Rahmen ihrer 90-Nächte-Südamerika-Entdeckerreise ab/bis Hamburg, die eine Übernachtung in Rio de Janeiro einschließt, ihren Premieren-Anlauf in Südamerika absolvieren. Weitere Erstanläufe bilden unter anderem Casablanca in Marokko und Bridgetown auf Barbados. Die Innenkabine auf dieser Reise ist bereits ab 13.608 EUR pro Person erhältlich.

Queen Victoria & Queen Elizabeth

Die Queen Victoria wird im Januar 2027 zu einer 111 Nächte dauernden Weltreise ab Hamburg bis Southampton aufbrechen und dabei Metropolen wie Sydney, Hongkong und Kapstadt besuchen, sowie erstmals Durban in Südafrika und Dakar im Senegal anlaufen. An Bord der Queen Anne kann die Reise bereits in Hamburg begonnen werden, der Umstieg auf die Queen Victoria erfolgt in Southampton. Der Preis für eine Innenkabine startet pro Person bei 15.903 EUR. Gäste der Queen Anne Südamerika-Rundreise sowie Weltreisegäste der Queen Victoria werden zum Auftakt dieser Reisen jeweils zu einem exklusiven Gala-Abend in der Hansestadt mit Dinner und Übernachtung eingeladen.

Die Queen Elizabeth wird auch Ende 2026 und bis ins Jahr 2027 ein spannendes Karibikprogramm ab Miami anbieten, mit einer Vielzahl von Reisen, die zwischen sieben und 14 Nächten dauern und ab 909 EUR pro Person erhältlich sind. (red)