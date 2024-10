MSC: Guinness World Records-Programm ab 2025 flottenweit

Das Angebot bietet den Gästen die Möglichkeit bei verschiedenen Aktivitäten offizielle Guinness-Weltrekorde zu brechen. Es wurde im März letzten Jahres auf der MSC Seascape und der MSC World Europa eingeführt. Aktuell ist das Programm bereits auf zwölf Schiffen verfügbar. Steve Leatham, Vice President of Entertainment bei MSC Cruises, sagt dazu: „Die Aktivitäten rund um die Guinness World Records sind bei Gästen aller Altersgruppen sehr beliebt. Bis heute haben wir an Bord bereits 30 Rekorde gebrochen. Ob es darum geht, am schnellsten ein 100 Meter langes Seil zu ziehen (das entspricht etwa der Länge eines Fußballfeldes), 20 Stuhlumdrehungen in weniger als 21 Sekunden zu schaffen oder die meisten Sockenpaare an einem Fuß in weniger als 30 Sekunden anzuziehen - die Herausforderungen sind vielseitig und amüsant. Wir freuen uns daher sehr, das Angebot für unsere Gäste auch auf anderen Schiffen umzusetzen.“

Offizielle Weltrekorde aufstellen

Im Rahmen des Unterhaltungsprogramms können Gäste während der Kreuzfahrt tagsüber an verschiedenen Aktivitäten teilnehmen und sich so für die große Abendshow qualifizieren, bei der die Finalisten dann ihre Talente unter Beweis stellen und versuchen, ein echter Rekordhalter zu werden. Jeder neue Rekord wird von einem offiziellen Schiedsrichter der Guinness World Records überprüft und mit einem Original-Zertifikat ausgezeichnet - eine außergewöhnliche und einmalige Erinnerung und zugleich der Beweis für einen echten Weltrekord.

Bislang wird das Programm auf folgenden zwölf Schiffen angeboten: MSC World Europa, MSC Euribia, MSC Meraviglia, MSC Grandiosa, MSC Virtuosa, MSC Seashore, MSC Seascape, MSC Divina, MSC Magnifica, MSC Bellissima, MSC Seaside und MSC Splendida.

Weitere Infos unter: www.msccruises.at (red)