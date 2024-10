Rhomberg Reisen: Neue Angebote für Island

Der Vorarlberger Reiseveranstalter, der vor allem als Korsika-Experte bekannt ist, bietet Reisenden im Winter fünf individuelle Mietwagenrundreisen und fünf geführte Touren. So steht beispielsweise das neue Angebot „Ferienhausidylle Süd“, in der UrlauberInnen in einem Ferienhaus wohnen und die Insel mit dem Mietwagen erkunden ab 2.086 EUR inkl. Flug zur Buchung bereit.

Zu den isländischen Spezialitäten zählt neben den Nordlichtern ein Tagesausklang in einem „Hot Pot“, einer warmen Quelle. Weltberühmt ist die Blaue Lagune auf der Halbinsel Reykjanes bei Islands Hauptstadt Reykjavik. Direktflüge mit Icelandair gibt es ab Wien, München und Zürich.

Weitere Informationen unter www.rhomberg-reisen.com (red)