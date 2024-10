Celebrity Cruises: Neues Programm für 2026/27 buchbar

Celebrity-Gäste können im Sommer 2026 Alaska mit der Celebrity Edge, Celebrity Solstice und Celebrity Summit erkunden. Die Celebrity Edge nimmt anschließend Kurs auf Down Under. Transpazifik-Reisen führen nach Hawaii und Französisch-Polynesien und mit der Celebrity Silhouette werden einwöchige Bermuda-Reisen ab New York & „Indian Summer“-Kreuzfahrten ab Boston angeboten.

Alaska-Kreuzfahrten für 2026

Celebrity Cruises schickt im Sommer 2026 drei Schiffe nach Alaska und bietet drei Abfahrtshäfen an. Die Kreuzfahrtsaison ab Seattle, Vancouver und Seward beginnt Anfang Mai und dauert bis Mitte September. Zusätzliche „Cruisetours“ vor oder nach einer Celebrity-Kreuzfahrt ermöglichen Gästen, auch das Landesinnere Alaskas zu erkunden.

Die Celebrity Edge, das erste Schiff und Namensgeber der modernen Edge-Klasse, wird erneut in Seattle stationiert. Die achttägigen Alaska-Touren führen durch den unberührten Endicott Arm Fjord, zum Dawes Gletscher, nach Ketchikan und Skagway am Ende der Inside Passage. Auch Juneau wird mit der Celebrity Edge angefahren. Die abgelegene Hauptstadt Alaskas liegt am Fuße des knapp 1.200m hohen Mount Roberts. Dessen Gipfel können BesucherInnen mit einer Gondel erreichen. Ein weiterer Stopp erfolgt in Victoria (British Columbia). Achttägige Alaska-Kreuzfahrten haben auch die Celebrity Solstice und Celebrity Summit im Programm. Beide Schiffe fahren ab/bis Vancouver (Kanada) beziehungsweise von Vancouver nach Seward (Alaska) oder umgekehrt. Höhepunkte sind der Endicott Arm Fjord, der Hubbard Gletscher, die Inside Passage sowie Besuche in Juneau, Ketchikan, Skagway und Icy Strait Point.

Australien, Neuseeland und die Südsee

Celebrity Cruises wird auch in der Saison 2026/27 Kreuzfahrten mit der Celebrity Edge in Down Under anbieten. Das Schiff der mehrfach ausgezeichneten Edge-Klasse fährt von Mitte Oktober 2026 bis Mitte April 2027 auf verschiedenen zehn- bis dreizehntägigen Routen in Australien, Neuseeland und im Südpazifik. Die Hauptabfahrtshäfen sind Sydney in Australien und Auckland in Neuseeland.

Zweiteilig Transpazifik-Kreuzfahrt

Am 18. September 2026 bricht die Celebrity Edge zu einer zweiteiligen Transpazifik-Reise auf. Von Vancouver geht es zunächst nach Hawaii. Gäste können sich auf Stopps in Hilo (die größte Stadt auf Big Island liegt im Osten der Insel) - hier liegt die Celebrity Edge zwei Tage – sowie in Kailua-Kona (Westküste von Big Island) freuen. Endziel der zwölftägigen Reise ist Honolulu (Oahu, Hawaii).

Das zweite Teilstück beginnt am 28. September 2026 in Honolulu und führt nach Französisch-Polynesien. Hier werden die Insel Moorea, Raiatea (zweitgrößte Insel der Gesellschaftsinseln) und Papeete auf Tahiti (Hauptstadt von Französisch-Polynesien) - auch hier bleibt die Celebrity Edge zwei volle Tage - angelaufen. Über die Datumsgrenze geht es dann in den Norden Neuseelands mit Aufenthalten in Tauranga und der Bay of Islands. Am Tag 20 erreicht die Celebrity Edge ihren Heimathafen für die neue Saison: Sydney.

Routen der Celebrity Silhouette

Die Celebrity Silhouette bietet im Mai und Juni 2026 immer sonntags achttägige Kreuzfahrten nach Bermuda an. Die Touren starten und enden in Cape Liberty (New York). Die Bermudas, ein britisches Überseegebiet im Atlantik, sind berühmt für ihr türkisfarbenes Wasser, ihre rosafarbenen Strände wie Horseshoe Bay und eine herzliche Gastfreundlichkeit. Besucher können zudem einzigartige Kalksteinhöhlen, bunte Korallenriffe und eine exotische Pflanzenwelt erkunden.

Im September und Oktober 2026 fährt die Celebrity Silhouette ab/bis Boston. Höhepunkte der zwölf- bis dreizehntägigen Kreuzfahrten sind vor allem die herbstlich-bunten Landschaften während des „Indian Summer“. Angelaufen werden Rockland und Portland im US-Bundesstaat Maine sowie Halifax und Sydney in Nova Scotia. Weiter nördlich können Gäste das französische Flair im kanadischen Quebec genießen. Hier bleibt die Celebrity Silhouette sogar zwei Tage (Overnight Stay). Ein weiterer Halt in Kanada erfolgt in Charlottetown, Hauptstadt der Provinz Prince Edward Island.

Alle beschriebenen Fahrtgebiete sind ab sofort buchbar. Weitere Informationen unter: www.celebritycruises.de (red)