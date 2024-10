Kanadas Geheimtipps-Webinar im Oktober

Die traditionelle “Kanadas Geheimtipps Roadshow” macht in diesem Jahr am 29. Oktober 2024 Station in Frankfurt. Für alle PartnerInnen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz, die nicht live dabei sein können stehen zwei Webinar-Termine am 29. und 30. Oktober 2024 zur Verfügung. Zusammen mit den Partnern Yukon Tourism, NWT Tourism, Tourism Saskatchewan und Travel Manitoba hat Air Canada auch dieses Mal wieder interessante Vorträge vorbereitet, um Kanadas unbekanntere Regionen vorzustellen.

Details zu den Zoom-Webinaren

Termin 1 - „Kanadas Geheimtipps“



Datum: Dienstag, 29. Oktober 2024

Uhrzeit / Dauer: 09:30 bis 11:00 Uhr

Anmeldung HIER

Termin 2 - „Kanadas Geheimtipps“

Datum: Mittwoch, 30. Oktober 2024

Uhrzeit / Dauer: 17:00 bis 18:30 Uhr

Anmeldung HIER

(red)