TOP-Ausflugsziele Niederösterreichs im Herbst

Seit mehr als zwei Jahrzehnten prägen die TOP-Ausflugsziele Niederösterreichs den heimischen Ausflugstourismus und setzen dabei neue Standards. Besonders in den Ferien gibt es bei den 55 Mitgliedsbetrieben einiges zu entdecken und das in den Kategorien: „Bahn- & Schifffahrt“, „Burgen & Schlösser“, „Genuss-, Garten- & Erlebniswelten“, „Museen & Ausstellungen“, „Stifte & Klöster“, „Thermen & SPA“ sowie „Tier-, Natur- & Nationalparks“ wählen.

Highlights in den Herbstferien

Gruselspaß, Zeitreisen und Wissensstationen

Bei dem Familienfest auf der Kunstmeile Krems 26. Oktober locken Kunst, Theater, Musik und Kino. Mit Gruseltagen in den Herbstferien begeistert auch der Eis-Greissler Erlebnispark. Neben einer Gruselshow von Rubi, der Kuh, kommt auch Vampir „Hasenzahn“ vorbei und zeigt spektakuläre Zaubertricks. Kinderschminkstationen runden das Programm ab.

Zu Halloween stets ein Fixpunkt im Kalender sind die Kittenberger Erlebnisgärten. Die Schaugärten locken von 26. bis 31. Oktober mit einer Kindergruseldisco, einem Mythen-Rundgang sowie Bastelstationen und Kürbisschnitzereien. Ebenfalls im Waldviertel ist das die Sonnenwelt Großschönau beliebt bei Familien. Neben einer Zeitreise zum Thema „Mensch & Energie“ gibt es hier in den Ferien für die jüngsten Gäste eine Rätsel-Rallye. Bei dem TOP-Ausflugsziel Sonnentor stehen am 29. und 31 Oktober Familienführungen am Programm. Mit den Bio-Bengelchen werfen Kinder einen Blick hinter die Kulissen und erfahren, wie Kräuter den Weg vom Feld in die Tasse finden.

Tipp: Das schlossORTH Nationalpark-Zentrum begeistert am 31. Oktober mit einem Halloween-Special der besonderen Art. Neben Führungen durch das Museum warten Wissens-, Spiel- und Kreativstationen zu Fledermäusen sowie Spinnen und anderen Krabbeltieren.

„Bärige“ Expedition und Goldgräbertage

Exklusive "ExBÄRten-“-Führungen durch den Bärenwald Arbesbach sind für den 26. und 27. Oktober buchbar. Dabei geht es quer durch das 14.000m2 große Gehege, und die Gäste erfahren mehr über die Ernährungsmythen rund um Meister Petz. Zudem wartet ein Faktencheck zu aktuellen Tierschutzfragen.

Mit einem Familienfest am 26. Oktober beendet das UnterWasserReich Schrems die Saison. Neben einer Fischotter-Fütterung sorgen Hüpfburgen, Zaubershows und Kürbisschnitz-Stationen für reichlich Unterhaltung. Ein weiteres Highlight sind die Goldgräbertage in der Amethyst-Welt Maissau mit Clown-Shows, einer Schatzsuche und Familienführungen.

Um die Natur in ihrer ganzen Pracht zu erleben, empfiehlt sich ein Besuch in den Natur-Schlosspark von Artstetten. Libellen und Feuersalamander tummeln sich in der Allee rund um die Wasserspiele und zur Freude aller Kinder prasseln Kastanien von den uralten Bäumen herunter. Apropos Natur: Goldgefärbte Wälder, frische Bergluft und der Panoramablick machen die Raxalpe auch im Herbst zum idealen Ausflugziel für Wander- und Naturfreunde.

Mehr Infos zu den TOP-Ausflugszielen Niederösterreichs unter: www.top-ausflug.at (red)