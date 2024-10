Florida Keys feiern Fantasy Fest

Die ursprüngliche Idee für das Fantasy Fest stammt von ein paar lokalen Geschäftsleuten, die darin die Lösung für die Tourismusflaute sahen, die sich in den 70er Jahren üblicherweise jeden Oktober anbahnte. Sie machten sich die Popularität von Halloween zunutze und organisierten 1979 eine erste Parade im kreativen, einzigartigen Stil der Florida Keys. Die Idee kam so gut an, dass das Fest mit der Zeit immer größer und ausgefallener wurde.

Heute strömen jedes Jahr über 75.000 Menschen auf die Inselkette, um an dem Event teilzunehmen. Vom 18. bis 27. Oktober 2024 dreht sich dabei alles um die 90er Jahre unter dem Motto „It’s a 90s Neon Cosmic Carnival“. Für die BesucherInnen bedeutet das: bunte Kostüme, Paraden, Kunst, Galas, Maskenbälle und vieles mehr.

Highlights des Fantasy Festes 2024

Die zehntägigen Feierlichkeiten bieten ein sehr breites und buntes Unterhaltungsprogramm. Den offiziellen Auftakt bildet das zweitägige Bahama Village Goombay Festival. Dieses Straßenfest findet im historischen Viertel Bahama Village in Key West statt und gilt als besonders familienfreundlich.

Gleich zu Beginn am 18. Oktober 2024 werden außerdem die Königin und der König des Fantasy Fest gekrönt. Die Zeremonie ist der Höhepunkt einer sechswöchigen Spendenkampagne, an der vier Kandidaten im Vorfeld teilnehmen. Die Zuschauer erwartet eine zweistündige Bühnenshow mit lokalen Prominenten und einem Drei-Gänge-Menü.

Am Mittwoch, dem 23. Oktober 2024, findet eine tierische Attraktion im Amphitheater des Truman Waterfront Parks statt. Bei einer Haustiermaskerade haben Tierhalter mit ihren vierbeinigen Freunden hier die Chance, einen Preis in unterschiedlichen Kategorien zu gewinnen, beispielsweise welches Tier seinem Herrchen am ähnlichsten sieht. Der Erlös der Show geht an die Monroe County Sheriff's Office Animal Farm in Key West.

Um bunte Verkleidungen geht es auch am 24. Oktober 2024 beim 41. Headdress Ball, der den kreativen Charakter des Fantasy Fests unterstreicht. Es ist die wichtigste LGBTQ+-Veranstaltung der Feierlichkeiten und wird von der Key West Business Guild organisiert. Über ein Dutzend KandidatInnen kämpfen hier mit ausgefallenem Kopfschmuck um den Sieg und das Preisgeld von 3.000 USD.

Unter dem Titel „Star Wars Strips: A Burlesque Parody“ werden im Key West Theater nicht nur Fans der berühmten Filme bedient, sondern jeder, der auf eine epische Nacht voller Lichtschwerter, unerwarteter Wendungen und vor allem auf jede Menge Gelächter hofft. Die Ticketpreise liegen zwischen 50 und 125 USD; die Show wird an mehreren Tagen aufgeführt.

Weitere Informationen zum Fantasy Fest unter: www.fantasyfest.com (red)