Ruefa: Kultur- und Studienreisen-Events in Graz & Wien

Präsentation "Willkommen in der Welt der Ruefa Kultur- und Studienreisen 2025" ein.

Den Teilnehmenden werden Ende November in ansprechendem Ambiente die Highlight und Neuigkeiten von Ruefa Kultur- und Studienreisen 2025 vorgestellt: "Ob eure KundInnen die vielfältigen Kulturschätze unserer europäischen Nachbarländer erkunden, die Blumenpracht Madeiras entdecken oder aber das ferne China bereisen wollen - für jeden Geschmack ist etwas dabei", so der Veranstalter in seiner Einladung. Für das leibliche Wohl wird mit einem herzhaften Buffet gesorgt.

Einladung für Graz und Wien

Details zum Event in Graz:

Datum: Dienstag, 26. November 2024

Dienstag, 26. November 2024 Uhrzeit / Dauer: 18:00 - 21:00 Uhr

18:00 - 21:00 Uhr Location: Grand Hôtel Wiesler, Grieskai 4-8, 8020 Graz

Details zum Event in Wien:

Datum: Mittwoch, 27. November 2024

Mittwoch, 27. November 2024 Uhrzeit / Dauer: 18:00 - 21:00 Uhr

18:00 - 21:00 Uhr Location: Hotel Astoria Wien, Kärntner Straße 32-34 | Eingang Führichgasse 1, 1010 Wien

Anmeldungen ab sofort an: studienreisen@ruefa.at (red)