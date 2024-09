Internationales Opern- und Musikfestivals Janáček Brno

Den krönenden Abschluss des Jahres der tschechischen Musik bildet das dreiwöchige Festival Janáček Brno 2024 mit einem umfangreichen Programm an herausragenden Musik- und Bühnenprojekten unter Mitwirkung der besten Interpreten aus dem In- und Ausland. Martin Glaser, Direktor des Nationaltheaters Brno, sagt dazu: „Das Festivalprogramm 2024 wird bislang ungekannte Höhen erreichen. Innerhalb weniger Jahre ist es uns gelungen, auf ein Qualitätsniveau zu kommen, wie es sich für ein herausragendes Kulturereignis von europäischem Rang gehört."

„Grenzenlos!...“ im November 2024

Das Festival Janáček Brno 2024 steht ganz im Zeichen des Jahres der tschechischen Musik und findet von 1. - 24. November 2024 statt. Das Motto des 9. Festivaljahrgangs „Grenzenlos!...“ ist dabei durch Janáčeks Oper "Die Ausflüge des Herrn Brouček" inspiriert, in welcher der Hauptheld den Mond besucht und in einer Zeitreise ins 15. Jahrhundert zurückkehrt. Gerade mit einer neuen Inszenierung dieser Oper wird das Brünner Ensemble das Festival feierlich eröffnen. Regie führt dabei Robert Carsen, dessen Inszenierungen weltweit durch ihren Sinn für Dramatik, ihre Poetik, ihren Humor und ihre künstlerische Geschliffenheit begeistern, während den Taktstock Chefdirigent Marko Ivanović schwingen wird. Die Rolle des Matěj Brouček wird der britische Tenor Nicky Spence übernehmen, den die Festivalbesucher vor zwei Jahren als ausgezeichneten Interpreten von Janáčeks Tagebuch eines Verschollenen erleben konnten. „Die Neuinszenierung für das Festival ist in Zusammenarbeit mit dem Teatro Real Madrid und der Staatsoper Unter den Linden Berlin entstanden, was für das Festival einen weiteren wichtigen Schritt zur Verbreitung eines weniger gespielten Werks Janáčeks auf den Bühnen der Welt unter Beteiligung herausragender Interpreten darstellt“, erläutert Jiří Heřman, der künstlerische Leiter der Oper des Nationaltheaters Brno. Die Aufführung wird am 4. Dezember auf der Streamingplattform OperaVision weltweit übertragen.

Das Opernprogramm des Festivals bietet einen Querschnitt durch das Schaffen Janáčeks von seinem ersten Opernerfolg bis hin zu seinen zwei Hauptwerken. Ein besonderer Gast des Festivals ist das herausragende Ensemble der Staatsoper Unter den Linden Berlin, welches mit einer ausgezeichneten Inszenierung der Sache Makropulos unter der Regie von Claus Guth und mit Robert Jindra am Dirigentenpult aufwarten kann. Guth wurde im Rahmen der Oper! Awards 2023 zum Regisseur des Jahres gekürt. In der Rolle der Emilia Marty wird die mit zwei Grammy Awards ausgezeichnete deutsche Sopranistin Dorothea Röschmann zu erleben sein.

Tickets & weitere Infos

Als Neuigkeit bietet das diesjährige Festival für ausgewählte Vorstellungen VIP-Tickets an, mit denen Gästen nicht nur die besten Plätze im Saal garantiert sind, sondern sie auch die Möglichkeit zu einem Toast im VIP-Salon oder mit den auftretenden Künstlern erhalten. Darüber hinaus können BesucherInnen auch einen Festivalpass für mehrere Veranstaltungen erwerben und erhalten damit eine Ermäßigung von bis zu 30%.

Wer das Festival weiters unterstützen möchte kann dies auch durch einen Förderbeitrag tun. Mit dem Beitrag in gewählter Höhe können Unterstützer einen Goldenen Fuchs, einen Silbernen Fuchs oder ein Füchslein „adoptieren“ und dadurch als geschätzter Sponsor des Festivals je nach der Beitragshöhe von verschiedensten Vergünstigungen nicht nur während des Festivals profitieren.

Das Festival wird finanziell unterstützt durch die Stadt Brno, das Ministerium für Kultur der Tschechischen Republik, die Leoš-Janáček-Stiftung und den Kreis Südmähren. Generalpartner des Festivals ist der Bohemian Heritage Fund. Hauptmedienpartner sind das Tschechische Fernsehen und der Tschechische Rundfunk. Hauptpartner ist die J&T Banka.

Das gesamte Programm, aktuelle Informationen sowie den Online-Ticketverkauf finden Interessierte auf der Festival-Homepage: www.janacek-brno.com (red)