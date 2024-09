Oceania Cruises stellt Kulinarik-Kreuzfahrten 2025 vor

Während Gäste durch das Mittelmeer, Alaska und Fernost kreuzen, erwartet sie an Bord der Boutiqueschiffe ein vielfältiges Programm mit Expertenvorträgen, Kochkursen, Landausflügen und weiteren Highlights. Frank A. Del Rio, President von Oceania Cruises sagt dazu:„Oceania Cruises setzt seit der Gründung Maßstäbe in puncto kulinarischer Exzellenz an Bord und authentischen Reiseerlebnissen. Mit unseren Kulinarik-Kreuzfahrten 2025, bereichert durch hochkarätige Köche und Experten, bieten wir unseren Gästen noch mehr Vielfalt." Zu den Gastgebern der Kulinarik-Kreuzfahrten zählen aus dem TV bekannte und renommierte Küchenchefs und Autoren wie Claudine Pépin, Sara Moulton und Aisha Ibrahim, sowie die Executive Culinary Directors und Maîtres Cuisiniers de France von Oceania Cruises, Alexis Quaretti und Eric Barale.

Kulinarik-Kreuzfahrten 2025

Sirena-Godmother-Cruise mit Claudine Pépin: 14-Tage von Barcelona nach Dublin, 20. Mai – 3. Juni 2025, an Bord der Sirena: Diese Reise wird von der Kochbuchautorin Claudine Pépin, Taufpatin der Sirena und Präsidentin der Jacques Pépin Foundation, begleitet. Sie ist bekannt für ihre Zusammenarbeit mit ihrem Vater, dem renommierten Meisterkoch und kulinarischen Berater von Oceania Cruises, Jacques Pépin, sowie für ihre Karriere in der Weinbranche mit Marken wie Moët & Chandon und Dom Pérignon. Während der Reise wird Claudine Pépin exklusive Veranstaltungen an Bord leiten, darunter einen Kochkurs und das Chef’s Market Dinner. Zudem wird sie an ausgewählten Landausflügen teilnehmen und ihre Einblicke in Destinationen wie Sevilla und Bordeaux geben, die für ihre Wein- und Esskultur bekannt sind.

Sara Moulton Cruise: 9-Tage von Barcelona nach Athen, 26. Mai – 4. Juni 2025, an Bord der Marina: Diese Reise von Barcelona nach Athen mit der Köchin und Fernsehpersönlichkeit Sara Moulton verspricht kulinarische und kulturelle Höhepunkte. Moulton, die kürzlich in das Culinary Advisory Board von Oceania Cruises berufen wurde, wird an Bord der Marina eine Live-Kochvorführung geben, ihre Signature-Dishes im Grand Dining Room präsentieren und an exklusiven Landausflügen und Veranstaltungen leiten.

Food & Wine Best New Chefs Cruise: 10-tägige Rundreise ab/bis Seattle, 18. – 28. August 2025, an Bord der Riviera: Diese exklusive Kreuzfahrt wird von Aisha Ibrahim, „Food & Wine 2023 Best New Chef“, begleitet. An Bord der ersten „Best New Chefs“-Kreuzfahrt von Oceania Cruises erwarten Passagiere besondere Menüs, Kochvorführungen und kulinarische Erlebnisse in Alaska. Die Reise bietet zahlreiche kulinarisch geprägte Landausflüge und führt durch malerische Küstenstädte mit beeindruckender Naturkulisse.

Culinary Luminaries Cruise: 12-Tage von Barcelona nach Istanbul, 14. – 26. September 2025, an Bord der Vista: Unter der Leitung der beiden Executive Culinary Directors und Maîtres Cuisiniers de France von Oceania Cruises, Alexis Quaretti und Eric Barale, ist diese Kreuzfahrt ein Muss für Feinschmecker. Auf der Route durch das Mittelmeer und die Adria erleben Reisende kulinarische Highlights, von der französischen Riviera bis zu den antiken Schätzen von Ephesos. An Bord gibt es Live-Kochvorführungen, thematische Chef’s Market Dinner und kulinarische Diskussionsrunden.

Oceania Club Reunion Cruise: 15-Tage von Hongkong nach Bangkok, 22. Oktober – 6. November 2025, an Bord der Riviera: Diese besondere Reunion-Kreuzfahrt, die erstmals in Asien stattfindet, bietet vier Übernachtaufenthalte in Hongkong, Ho-Chi-Minh-Stadt, Singapur und Bangkok. An Bord der Riviera erwarten Gäste hochkarätige Vorträge und Events, darunter ein Gala-Brunch, exklusive Abendessen und Cocktail-Empfänge sowie speziell organisierte Landausflüge. Zu den Gastgebern zählen Kapitän Demitris Flokos und Neli Arias, Leiterin des Oceania Clubs.

Weitere Informationen unter: www.OceaniaCruises.com (red)