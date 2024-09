Barockstadt Olmütz zu Gast in Wien

Die enge Verbindung zwischen Tschechien und Österreich wird regelmäßig gepflegt, wie Botschafter Dr. Jiri Sitler betont, stand doch auch die Olmützer Tourismussaison 2024 ganz im Zeichen Österreichs. So gab die Mährische Philharmonie, das führende und älteste Sinfonieorchester Tschechiens, diesen Sommer ein Gastspiel beim Grafenegg Festival. Weitere Konzerte mit Österreich-Bezug finden noch bis Jahresende in Olmütz statt, am Spielplan stehen Werke von Bruckner, Schönberg, Mahler und Mozart.

Die Stadt Olmütz gehörte schon immer zu den wichtigsten Städten des böhmischen Königreichs. Schon 1573 wurde hier die Universität gegründet, heute mit acht Fakultäten ein international hoch angesehenes Institut. Herzstück der Stadt ist das historische Zentrum, ein barockes Kleinod, nach Prag die zweitwichtigste Denkmalschutzzone Tschechiens. Dominantes Wahrzeichen ist die barocke Dreifaltigkeitssäule, die als UNESCO-Weltkulturerbe deklariert ist. Auch moderne Kunst ist ein großes Thema, in Olmütz ist eine interessante Museumslandschaft zu entdecken. Allein das Kunstmuseum Olmütz verwaltet eine überaus umfangreiche Sammlung aus den Bereichen Malerei, Bildhauerei, Zeichnung und angewandte Grafik, Fotografie und Dokumentation der Architektur. Traditionen und Feste zählen ebenso zur Identität der historischen Hauptstadt Mährens: Sehenswert sind die Weihnachtsmärkte an den schönsten Plätzen der Stadt, heuer ab 24. November bis 22. Dezember. Höhepunkte sind auch der Olmützer Fasching und das Osterfest mit Hannakischen Volksbräuchen – und natürlich gibt es auch ein Quargelfestival! Mehr Infos: www.tourism.olomouc.eu

Die Veranstaltung am 25. September war zugleich inoffizielle Abschiedsvorstellung für Roman Hrdina, dem Leiter der Tschechischen Zentrale für Tourismus, der demnächst nach Prag in die Privatwirtschaft zurück kehrt, dabei dennoch dem Tourismus verbunden bleiben wird. (red)