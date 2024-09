Shanghai eröffnet das größte Indoor-Skiresort der Welt

Das Resort vereine Sport, Unterhaltung und Tourismus und setzet neue Maßstäbe für Freizeitgestaltung in China, wie das Fremdenverkehrsamt mitteilt. Die chinesische Skibranche erlebe derzeit einen starken Aufschwung, der durch das wachsende Interesse von großen Teilen der Bevölkerung Chinas an Wintersportarten angekurbelt werde. Seit den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking gelte China als führender Markt für Indoor-Skiresorts.

Das „L+SNOW Indoor Skiing Theme Resort“ wurde vom Guinness-Buch der Rekorde als größtes Indoor-Skigebiet der Welt ausgezeichnet. Es übertrifft demnach den bisherigen Rekordhalter in Harbin, China, und erstreckt sich über 350.000m2. Das Resort ist etwa 1,5 Stunden vom Stadtzentrum Shanghais entfernt und bietet im Inneren drei Skipisten mit einer Gesamtlänge von rund 1.200m. Ergänzt wird das Angebot durch einen Schnee- und Unterhaltungsbereich für BesucherInnen aller Altersgruppen. Neben dem Skigebiet verfügt das Resort auch über einen Wasserpark, der fast 20 verschiedene Wasserattraktionen bietet.

Der Vorverkauf für das Resort begann am 8. August und bis Mitte September wurden bereits über 100.000 Tickets verkauft. Laut dem Management der Lingang Special Area rechnet man damit, dass das Resort bis 2025 jährlich etwa 15 Millionen Touristen anziehen wird.

Hier ein Online-Bericht (red)