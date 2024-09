Südafrika: Besondere Projekte zum Welttourismustag

Wenn aus Ideen Erfolge werden

Jede der neun Provinzen Südafrikas zeigt zum World Tourism Day der Vereinten Nationen erfolgreiche Verbindungen zwischen Menschen, Orten und Kulturen auf. So wird im Northern Cape dieses Jahr die große Feier des World Tourism Days für Südafrika ausgerichtet. Im Mittelpunkt steht diesmal die Vorstellung einer innovativen Astro-Tourismus-Strategie. Ein Programm, das in enger Zusammenarbeit zwischen dem Ministerium für Wissenschaft und Innovation und dem Ministerium für Tourismus entwickelt wurde. Es verbindet die einzigartige Weite und Landschaft der Karoo-Halbwüste mit den jüngsten Erfolgen und Erkenntnissen der Astronomie. Ziel ist es, sowohl WissenschaftlerInnen und AstronomInnen aus aller Welt anzuziehen sowie auch Reisenden ein neues touristisches Erlebnis zu bieten, bei dem sie den Nachthimmel in seiner reinsten Form erleben können.

In Limpopo startete mit den #TourismThursdays eine Initiative der Premierministerin, die Einheimische und BesucherInnen gleichermaßen dazu einlädt, die vielfältige Kultur, Geschichte und Naturwunder der nördlichen Provinz auf besondere Weise zu erleben. Jeden Donnerstag werden in verschiedenen Teilen der Region exklusive Events, Führungen und Workshops angeboten, die das reiche Erbe und die atemberaubende Landschaft von Limpopo in den Mittelpunkt stellen. Diese Initiative ist nicht nur eine Hommage an die kulturelle und natürliche Vielfalt Limpopos, sondern auch ein starker Impuls für die lokale Wirtschaft und den regionalen Tourismus.

Große Erfolge feiert der regionale Tourismus in diesem Jahr auch in der Shabalala Region von Mpumalanga, welche nicht weit von Hazyview und dem berühmten Krüger-Nationalpark liegt. Bei Touren in die Townships laden Gemeindemitglieder internationale Reisende ein, ihren Wohnort, ihre Schule und Arbeitsstätten zu besuchen oder auch mit ihnen zu essen und zu feiern. Diese Initiativen lindern sowohl die Armut in der Gemeinde und bringen den Einheimischen ein Gefühl von Stolz und Würde sowie ein Gefühl der Anerkennung.

Durch die Besuche von TouristInnen werden immer mehr BewohnerInnen motiviert, ihre Gebiete zu schützen und instand zu halten. Das Sanctuary Mandela in Johannesburg, Gauteng, hat bereits aufgrund seines Namens und der besonderen Lage im ehemaligen Hauptwohnsitz Nelson Mandelas einen engen Bezug zum kulturellen Erbe Südafrikas. Dieses wird nun durch eine Partnerschaft mit dem Kleinunternehmen Ledikana Creations hervorgehoben. Die von Ledikana Creations entworfenen Uniformen des Hotels spiegeln die verschiedenen Kulturen und Traditionen des Landes wider und unterstreichen die Bedeutung des Erhalts und der Förderung traditioneller südafrikanischer Kleidung. Gleichzeitig wird mit der Beauftragung eines kleinen Unternehmens, welches nur mit lokal hergestellten Stoffen arbeitet, das Empowerment der Gemeinschaft gestärkt.

Neuigkeiten zur Traditionspflege kommen auch aus der Provinz KwaZulu-Natal: Südafrika feiert in diesem Jahr das 40-jährige Jubiläum des Schilfrohrtanzes („Umkhosi Womhlanga“), einer der bedeutendsten traditionellen Zeremonien des Landes. Diese Feierlichkeiten ehren nicht nur ein jahrhundertealtes kulturelles Erbe der Zulu-Nation, sondern auch die Bedeutung von Gemeinschaft und Tradition. Höhepunkt der Feierlichkeiten ist eine große Zeremonie, bei der Tausende von jungen Frauen in farbenfrohen Trachten den Schilfrohrtanz aufführen.

Umweltschutz & Tourismus

Das Green Tourism Incentive Program (GTIP) in Südafrika geht 2024 in die zehnte Runde. Es wurde ins Leben gerufen, um Nachhaltigkeit im Tourismussektor zu fördern und unterstützt vor allem kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in der Tourismusbranche dabei, umweltfreundliche Praktiken zu implementieren und ihren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. Bisher wurden 216 Projekte mit über 7 Mio. EUR vom Staat unterstützt, z.B . beim Bau von Anlagen zur Gewinnung von Solarstrom oder Einsparung von Wasser.

Der Welttourismustag

Der von der Welttourismusorganisation der Vereinten Nationen initiierte Welttourismustag ist der Höhepunkt des jährlich in Südafrika gefeierten Tourismusmonats September. Dessen Ziel ist es, Inlandsreisen zu fördern, die breite Palette touristischer Angebote des Landes vorzustellen und die wichtige Rolle des Tourismus für die Wirtschaft Südafrikas zu betonen. Hierzu finden landesweit Veranstaltungen statt, welche die Vielfalt der touristischen Attraktionen in allen neun Provinzen beleuchten. (red)