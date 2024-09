Iceland ProCruises 2025 erstmals mit vier Schiffen

Mit den Expeditionsschiffen MS „Hondius“, MS „Ortelius“ und MS „Plancius“ sowie MS „Hamburg“ stehen vier kleine und wendige Schiffe zur Auswahl. Die Kreuzfahrten führen nach Island, Spitzbergen und Grönland. Dazu setzt der Hamburger Veranstalter auf LektorInnen an Bord und exklusive Vorprogramme.

Island und Grönland

Erstmals angeboten werden vier Gruppenreisen mit MS „Hamburg“, dem kleinsten Kreuzfahrtschiff Deutschlands. Die 18-tägige Kreuzfahrt „Heiße Quellen und Ewiges Eis“ startet dabei im August 2025 an zwei Terminen ab Hamburg. Die MS „Hamburg“ nimmt Kurs auf verschiedene Ziele in Island sowie Grönland. Die zweite, zehntägige Gruppenreise „Abenteuer Westgrönland“, die ebenfalls an zwei Terminen im August 2025 stattfindet, startet ab Kangerlussuaq auf Grönland. Inkludiert ist ein Charterflug ab Frankfurt. Das Besondere an den vier Gruppenreisen: Vor Ort bietet Iceland ProCruises exklusive Landausflüge sowie eine persönliche Reiseleitung an.

Intensive Tage in der Arktis versprechen die bis zu 18-tägigen Expeditionskreuzfahrten mit MS „Hondius“, MS „Ortelius“ und MS „Plancius“. Die drei kleinen Schiffe bieten Platz für jeweils 108 bis 170 Passagiere. Die Routen führen nach Spitzbergen, Island und Grönland. Die besondere Natur erleben die Passagiere dort mit dem Kajak, bei Wandertouren auf Gletschern oder Zodiac-Fahrten durch das Packeis.

Für das Programm 2025 gewährt Iceland ProCruises bis Jahresende attraktive Frühbuchervorteile. (red)