HX stellt Routen für 2026/27 vor

Als Pionier der Expeditions-Seefahrt präsentiert HX neue Routen in der Antarktis, Alaska, Grönland, Norwegen und um die Galápagos-Inseln. Diese sollen "den Geist des achtsamen Abenteuers, der die Marke seit ihrer Gründung prägt, widerspiegeln", so HX in ihrer Aussendung.

Im Jahr 1896 führte das Unternehmen, das später zu HX wurde, die „Sportsman‘s Route“ nach Spitzbergen ein - dem letzten bewohnten Außenposten vor dem Nordpol. 130 Jahre später führt HX dieses Erbe als Pionier fort und bringt seine Gäste mittlerweile zu über 250 Reisezielen in mehr als 27 Ländern weltweit.

Highlights der Saison 2026/27:

Sonnenfinsternis 2026-Expedition - Jubiläumsreise nach Spitzbergen, Grönland und Island: Diese Route führt über Spitzbergen, Grönland und Island - die besten Orte für Himmels-Beobachtungen. Am 12. August 2026 sollen Reisende dann eine totale Sonnenfinsternis über Ostgrönland erleben können - eines der seltensten astronomischen Ereignisse überhaupt. Darüber hinaus bietet die „Sonnenfinsternis-Expedition“ die einzigartige Gelegenheit, das 130-jährige Jubiläum von HX an Bord zu feiern und an die erste Expedition im Sommer 1896 zu erinnern.

Expedition zum magischen Nordlicht in der Arktis Norwegens: Ab Jänner 2026 starten die siebentägigen Reisen „Arktisches Norwegen – Expedition unter magischem Nordlicht“, die das norwegische Konzept von „Friluftsliv“ - dem Leben in der freien Natur - aufgreifen. Gäste reisen in die Lyngenalpen, zu den Lofoten, Vesterålen und Senja, wo sie die Polarnächte und das spektakuläre Nordlicht erleben können. Eine besondere Expedition ins arktische Norwegen wird Ende 2026 angeboten und verspricht ein festliches Erlebnis der besonderen Art.

Alaskas Inside Passage: Neue Zwölf- und Vierzehn-Tage-Reisen: Zwei verschiedene Routen in Alaska: Die neue zwölftägige Expedition „Alaskas Inside Passage: Faszinierende Fjorde“ bietet eine kompakte, aber intensive Erkundung von Vancouver nach Seward und ist ideal für Reisende, die ein kürzeres, aber bereicherndes Abenteuer suchen. Die vierzehntägige Reise „Alaskas Inside Passage: Wildes Alaska“ startet in Seward, besucht den Prince William Sound und überquert den Golf von Alaska, um durch die Inside Passage im Südosten Alaskas und British Columbias nach Vancouver zu fahren. Beide Routen bieten Zugang zu Alaskas unberührter Wildnis - von imposanten Wäldern und Bergketten bis hin zu reichhaltigen kulturellen Begegnungen und Beobachtungen der ikonischen Tierwelt.

Ikonische Antarktis – Die Route der Entdecker: Basierend auf dem Erbe von HX als führender Anbieter von Antarktis-Expeditionen, bietet die neue Reise „Unvergleichliche Antarktis: Die Route der Entdecker“ eine unvergleichliche Reise entlang der Antarktischen Halbinsel. "Reisende haben die Möglichkeit, in die Fußstapfen der großen Entdecker zu treten, die einst diesen einzigartigen Kontinent durchquerten", so HX. Über neun Tage hinweg besuchen die Gäste so die Südlichen Shetlandinseln, den Antarktischen Sund, das Weddellmeer, die Gerlachstraße und die Penolastraße. Start- und Zielpunkt der Reise ist Buenos Aires.

Europa & Spitzbergen: Neue Abfahrten ab Hamburg und Dover: Reisende aus Deutschland und Großbritannien können sich auf neue Expeditionen ab Hamburg und Dover freuen, die im Frühjahr Europas Westküste erkunden. Zu den Stopps zählen abgelegene Inseln, die reich an Kultur und Natur sind sowie einzigartige Orte, die nur mit kleinen Schiffen zugänglich sind, wie die Kanalinseln, die Scilly-Inseln, die niederländische Küstenstadt Harlingen und die deutsche Insel Helgoland. Neue Spitzbergen-Expeditionen starten ebenfalls von Hamburg und Dover. Die Reise „Frühling in der Arktis – Von Hamburg nach Spitzbergen“ führt Gäste durch die tiefen Fjorde Norwegens bis in die Arktis und entlang der wilden Westküste Spitzbergens.

Vorteile für Frühbucher

Mitglieder des HX Ambassador-Programms erhalten bei Buchung bis zum 31. Dezember 2024 einen zusätzlichen Rabatt von 5% auf alle Abfahrten der Saison 2026/27 (kombinierbar mit anderen Angeboten). Zudem profitieren Reisende von einer reduzierten Anzahlung von 15% bei Buchungen - ebenfalls gültig bis Ende 2024. Sollte die gebuchte Kabine zu einem späteren Zeitpunkt zu einem günstigeren Preis angeboten werden, erstattet HX im Rahmen seiner Preisgarantie die Differenz.

Weitere Informationen unter: www.travelhx.com/de-de