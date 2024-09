"Jobs mit Meerblick“ - das aktuelle Thema der NDR-Reportage "Nordseereport", die monatlich am Sonntagabend ausgestrahlt wird, liefert Einblicke in unterschiedliche Arbeitsplätze mit maritimem Bezug.

Arbeitsplatz auf See

Anfang August befand sich ein Produktionsteam des Senders NDR an Bord des Hochseeschiffs, um Praktikantin Selina bei ihren vielseitigen Aufgaben rund um die Ein- und Ausschiffung der Gäste zu begleiten. Ausgestrahlt wird die Dokumentation am kommenden Sonntag, 22. September 2024 um 18:00 Uhr, im Norddeutschen Rundfunk. Nach der Ausstrahlung ist der Beitrag in der ARD-Mediathek zu finden - Link dazu HIER. (red)