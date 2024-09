Robbie Williams wird Mein Schiff Relax-Botschafter

Ab dem 23. September startet Mein Schiff mit einer 360-Grad Kommunikations-Kampagne in der DACH-Region und in den Niederlanden, beispielsweise in TV, Radio, Digital out of Home-Medien, Connected TV, Online Videos sowie zahlreichen digitalen Maßnahmen und in Reisebüros mit Robbie Williams. Darin zeigt der internationale Singer-Songwriter, was er an der Mein Schiff Relax besonders schätzt und warum „Relaxing rocks“.

Robbie Williams: "Relaxing rocks"

Das erste Schiff der innovativen InTUItion-Klasse, das derzeit in der italienischen Werft Fincantieri gebaut wird, soll bereits in rund sechs Monaten an den Start gehen. Das Konzept der Mein Schiff Relax „Wohlfühlen neu erleben“ konnte nun auch den Künstler Robbie Williams, überzeugen, sodass er künftig als "Wohlfühl-Botschafter" fungieren wird.

Während eines Treffens in Hamburg stellte Wybcke Meier, CEO TUI Cruises, dem Sänger und Entertainer das Wohlfühl-Konzept der Mein Schiff Relax genauer vor. Sein Fazit: „Was gibt es Besseres, als bei einer Kreuzfahrt die Welt zu erkunden und sein Wohlfühl-Hotel immer dabei zu haben? Mein Leben ist turbulent, und ich habe gelernt, wie wichtig Rückzugsorte sind, um zu entspannen. Die neue Mein Schiff Relax mit ihren vielen wunderbaren Orten zum Entspannen ist dafür perfekt. Da bleibt mir nur zu sagen: Relaxing rocks.“

Wybcke Meier, CEO von TUI Cruises, ergänzt: „Wir freuen uns, eine Partnerschaft mit dem Platin-Künstler Robbie Williams einzugehen, um noch mehr Menschen für Mein Schiff und insbesondere die neue InTUItion Klasse zu begeistern. Er hat sich entschieden, gemeinsam mit uns den Gästen die neue Mein Schiff Relax vorzustellen. Und er hat recht, wenn er sagt: Relaxing rocks. Auf der Mein Schiff Relax haben wir Genuss, Freiraum, Erlebnisse und die ganz besonderen Wohlfühlmomente auf ein völlig neues Level gehoben.“

Weitere Infos zur Mein Schiff Relax unter: www.meinschiff.com/de/relaxingrocks (red)