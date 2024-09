Explora Journeys: Taufe der Explora II in Italien

Next Slide

Als Taufpatin des zweiten von künftig insgesamt sechs Explora-Schiffen agierte Rosalba Giugni, Gründerin und Präsidentin der 1985 gegründeten Marevivo-Stiftung, einer Umweltschutzorganisation, die sich für den Erhalt der Meeresumwelt einsetzt. In ihrer Rolle als Patin durchschnitt Giugi im Rahmen der traditionellen maritimen Zeremonie symbolisch ein Band, um eine Flasche am Bug des Schiffs zu zerschlagen. Rosalba wurde als Freundin und Partnerin der MSC-Stiftung für diese Tradition ausgewählt, aber auch um ihrem 35-jährigen Engagement für den Schutz der Weltmeere Respekt zu zollen.

Im Anschluss an die feierliche Zeremonie fand ein exklusives Gala-Dinner statt, das von einem Unterhaltungsprogramm, einschließlich musikalischer Darbietung des englischen Popsängers Tony Hadley und einer Drohnen-Show abgerundet wurde.

Wachstum der Explora Journeys-Flotte

Pierfrancesco Vago, Executive Chairman Cruise Division der MSC-Gruppe sagte im Rahmen der Feierlichkeit: "Die Namensgebung für ein neues Schiff ist eine stolze maritime Tradition. Die heutige Feier steht für unser kontinuierliches Wachstum, mit dem wir Luxusreisen auf hoher See neu definieren. Unsere Vision begann mit der modernen Marke MSC Cruises, bei der wir mit dem MSC Yacht Club ein Premium-Angebot entwickelt haben. Im Laufe der Zeit erkannten wir die zusätzliche Nachfrage nach Luxus-Erlebnisreisen auf hoher See. Mit Explora Journeys bieten wir ein unvergleichliches Preis-Leistungs-Verhältnis und ein einzigartiges Angebot. Bis 2028 wird die Explora Journeys-Flotte auf sechs Schiffe heranwachsen, die luxuriöse Meeresabenteuer mit begehrten Reisezielen verbinden und überall auf der Welt die gleichen hohen Standards sowie den gleichen exklusiven Service bieten."

So feierte Explora Journeys letzte Woche bereits die Kiellegung der Explora III und den Stahlschnitt der Explora IV in der Fincantieri-Werft in Sestri Ponente bei Genua. Die Explora III, die 2026 ausgeliefert werden soll, wird das erste von vier mit Flüssigerdgas betriebenen Schiffen der Explora Journeys-Flotte sein, gefolgt von der Explora IV und Explora V im Jahr 2027 und der Explora VI im Jahr 2028.

Routen der Explora II

Die heute beginnende 7-Nächte-Jungfernfahrt der Explora II führt unter anderem zu Städten wie Sorrent, Lipari, Trapani, Siracusa sowie Valletta und endet in Tarragona in Spanien.

Für die Wintersaison werden dann sowohl die Explora II als auch die Explora I in die Karibik verschifft. Zu den wichtigsten Zielen dieser Reiserouten gehören Gustavia auf St. Barts, Oranjestad auf Aruba und St. John's auf Antigua. Im Sommer 2025 wird die Explora II dann im westlichen Mittelmeer unterwegs sein und Häfen wie Barcelona, St. Tropez, Monte Carlo und Porto Cervo in Italien anlaufen.

Weitere Informationen unter: www.explorajourneys.com (red)