Explora Journeys feiert drei Meilensteine

Explora Journeys veranstaltete heute eine gebührende Feier in der Fincantieri-Werft in Sestri Ponente bei Genua, um den exklusiven Zuwachs der Luxusmarke sowie die insgesamt sechs geplanten Schiffe bis 2028 zu zelebrieren. Pierfrancesco Vago, Executive Chairman Cruise Division MSC-Gruppe, sagte im Rahmen der Feierlichkeiten: „Die Auslieferung der Explora II ist ein bedeutender Meilenstein für Explora Journeys und die MSC-Gruppe und unterstreicht unser Bestreben, neue Maßstäbe für globale Luxusreisen auf hoher See zu setzen. An diesem besonderen Tag feiern wir auch die Münzzeremonie für die Explora III und den Baubeginn der Explora IV. Damit legen wir weitere Grundsteine für unsere geplante Flotte von sechs erstklassigen Schiffen, die zukünftig noch mehr Gästen ein unvergleichliches Luxusreiseerlebnis auf hoher See bieten werden."

Auslieferung der Explora II

Als zweites Schiff der 3,5 Mrd. EUR teuren Flotte von sechs Explora Journeys-Schiffen wurde die exklusive Explora II nun ausgeliefert - sie wird am 16. September zu ihrer Jungfernfahrt von Civitavecchia in Italien nach Sizilien, Malta und Spanien aufbrechen.

An dem traditionell-maritimen Ereignis, bei dem ein Schiffbauer sein neues Schiff an den Eigner übergibt, nahmen neben Pierfrancesco Vago, Executive Chairman der Kreuzfahrtsparte der MSC-Gruppe, die Taufpatin des Schiffes Stefania Vago, der Vorstandsvorsitzende von Fincantieri, Biagio Mazzotta, und CEO und Generaldirektor des Bauunternehmens, Pierroberto Folgiero, sowie Vertreter des MSC-Bauteams, Manager und Arbeiter der Werft teil.

Zwei weitere Meilensteine

Auch die Kiellegungszeremonie für die Explora III fand heute auf der Werft statt, als die beiden Patinnen des Schiffs, Verena Kötzle, Global Head of Public Relations von Explora Journeys, und Martina Giardina, Public Area Supervisor von Fincantieri Shipyard Sestri Ponente, Gedenkmünzen in das Innere des Schiffes legten, und damit ein Zeichen des Segens für den Bau setzten sowie symbolisches Glück für die Zukunft aussprachen. Die mit Flüssigerdgas (LNG) betriebene Explora III soll im Jahr 2026 in Betrieb genommen werden.

Als dritte Feierlichkeit fand eine Stahlschneidezeremonie in der Fincantieri-Werft statt, mit der der Bau der Explora IV begonnen wurde, die ebenfalls mit LNG betrieben wird, und Anfang 2027 fertiggestellt sein soll. Die Explora V wird im Jahr 2027 und die Explora VI im Jahr 2028 zur Luxusflotte stoßen. Beide Schiffe sollen mit einer großen Brennstoffzellenkapazität ausgestattet werden, die in der Lage ist, erneuerbares LNG in Wasserstoff umzuwandeln und damit die Emissionen erheblich zu reduzieren. (red)