Neue TUI Wildlife Projekte in Kenia und Costa Rica

In vielen Regionen der Welt belasten Wasserknappheit und eingeschränkte Erwerbsmöglichkeiten die Umwelt. So werden Lebensräume von Wildtieren durch Abholzung, Überweidung, Ausweitung von Ackerland und Wildtierkriminalität häufig zerstört. Um die lokale Bevölkerung zu unterstützen und die bedrohte Tierwelt zu schützen, arbeitet die TUI Care Foundation ab sofort auch mit lokalen Partnern in Kenia und Costa Rica zusammen.

TUI Wildlife Kenya

In Kenia leidet die Tsavo-Region unter einer schweren, jahrelangen Dürre. Veränderte Wetterlagen, unregelmäßige Niederschläge und hohe Temperaturen machen das ehemals grüne Land zunehmend unfruchtbar. Um dem entgegenzuwirken, hat die TUI Care Foundation in Zusammenarbeit mit der African Wildlife Foundation das Projekt TUI Wildlife Kenya ins Leben gerufen. In einem dreijährigen Projekt werden fünf bedrohte Tierarten geschützt, darunter Elefanten, Giraffen, Löwen, Geparden und Schuppentiere. Der Zugang zu Wasser wird durch separate Wasserinfrastrukturen und zwei Bohrlöcher verbessert, wodurch die Konkurrenz um die Wasserressourcen für Wildtierarten und Vieh verringert und die Wasserversorgung für über 20.000 Menschen gesichert wird.

Die Initiative stärkt zudem die landwirtschaftlichen Strukturen, um die Ernährungssicherheit zu erhöhen. So werden drei Gewächshäuser gebaut, ein Hektar Ackerfläche mit Tröpfchenbewässerung versehen und LandwirtInnen im Bereich Geflügel- und Schweinezucht unterstützt. Zudem stärkt das Projekt in Zusammenarbeit mit der Taita Taveta Wildlife Conservancies Association (TTWCA) die lokale Sisalweberei und Ledergerberei durch unternehmerische Schulungen und Marktanbindungen. Insgesamt werden rund 300 Mitglieder der Gemeinschaften in Tsavo in klimafreundlicher Landwirtschaft und in der Vermarktung ihrer traditionellen Produkte an die Tourismusindustrie geschult.

TUI Wildlife Costa Rica

Durch TUI Wildlife Costa Rica - in Partnerschaft mit Work with Nature, das der gemeinnützigen Organisation Adopt Rainforest angehört - wird der Lebensraum einer Vielzahl von Tierarten im Gebiet des Barbilla Nationalparks geschützt. Das Reservat umfasst 275ha Regenwald und bietet eine reiche biologische Vielfalt. Durch die starke Abholzung sind jedoch viele Baum- und Tierarten ausgestorben oder bedroht. Im Rahmen des dreijährigen Projekts werden 4.000 Waldmandel Bäume gepflanzt und Nistkästen angebracht, um dem bedrohten Bechsteinara Nahrung und Nistmöglichkeiten zu bieten. Darüber hinaus werden mehrere Froschteiche angelegt, um den vom Aussterben bedrohten Lemur-Laubfrosch zu unterstützen, der in den letzten Jahren erfolgreich in dem Gebiet wieder angesiedelt wurde. Mithilfe von Kameras können die Wildtiere zudem erfasst, gezählt und beobachtet werden.

Zum Schutz des Reservats werden einheimische RangerInnen ausgebildet, um die Flora und Fauna des Regenwaldes zu erhalten. Auf Wanderungen haben TouristInnen und Touristen und die lokale Bevölkerung die einmalige Gelegenheit, dieses bemerkenswerte Ökosystem zu beobachten und zu erkunden.

Beide Projekte sind Teil des TUI Wildlife Programms der TUI Care Foundation, das sich für den Schutz bedrohter Tier- und Pflanzenarten und deren Lebensräume in touristischen Zielgebieten weltweit einsetzt. Weitere Infos unter: www.tuicarefoundation.com (red)