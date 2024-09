schauinsland-reisen: Neue Explorer-Webinare im September

Der Fernreise- und Bausteinspezialist Explorer, der seit Mai mehrheitlich zur schauinsland-reisen-Gruppe gehört, findet bei den Reisebüros in Österreich großen Anklang. „Inzwischen hat mehr als jede zweite österreichische Partneragentur von schauinsland-reisen einen Agenturvertrag mit Explorer geschlossen“, betont die zuständige Regionalleiterin Katharina Larch. Um die Agents bestmöglich für den Verkauf zu schulen, bieten schauinsland-reisen und Explorer auch in Österreich regelmäßige Schulungen an, beispielsweise zu Campern und Wohnmobilen, die neuerdings über den Bausteinspezialisten gebucht werden können. Anmeldungen für das Web-Seminar „Jetzt neu bei Explorer – Camper buchen“ (Donnerstag, 19.9.2024) sind ab sofort auf slr-info.at möglich. Auch die stark nachgefragten Basic- und Advanced-Schulungen zum Explorer-Buchungssystem TripBuilder werden weiterhin angeboten.

Die nächsten Termine im Überblick

Web-Seminar Explorer-Advanced:

Der Kurs richtet sich an Agents, die das Basis-Seminar bereits abgeschlossen haben und jetzt ihr Wissen über Explorer erweitern und das Buchungssystem TripBuilder noch besser kennenlernen möchten.

Datum: 18. September 2024

18. September 2024 Uhrzeit / Dauer: 12:00 - 13:00 Uhr

Jetzt neu bei Explorer - Camper buchen:

In diesem Web-Seminar werden VerkäuferInnen zu Buchungsprofis in Sachen Campingurlaub.

Datum: 19. September 2024

19. September 2024 Uhrzeit / Dauer: 9:00 - 9.30 Uhr

Web-Seminar Explorer-Basic:

Das Seminar bietet Basisinformationen für das spezielle Explorer-Buchungssystem TripBuilder.

Datum: 26. September 2024

26. September 2024 Uhrzeit / Dauer: 12:00 - 13:00 Uhr

Anmeldung: ab sofort auf slr-info.de im Bereich Schulungen. (red)