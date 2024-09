nicko cruises: Gourmet-Kreuzfahrt mit Johann Lafer im Juni 2025

Auf der Reise vom 11. Juni bis zum 26. Juni 2025 können sich die Gäste der Vasco da Gama nicht nur auf die schönsten Orte der westeuropäischen Küste freuen, sondern auch auf die Kochkunst von Johann Lafer. Darüber hinaus stehen eine Fragerunde sowie Lesungen aus seinem neuesten Buch, spannende Vorträge zum Thema Ernährung und eine Kochshow im Auditorium auf dem Programm.

Als gebürtiger Steirer hat Lafer seine Wurzeln in der österreichischen Küche, während ihn seine berufliche Laufbahn durch die Vielfalt der internationalen Kulinarik geführt hat.

Route in Westeuropa

Ausgangspunkt der Kreuzfahrt im Juni 2025 ist Barcelona, die pulsierende Hauptstadt Katalonien. Von hier aus führt die Reise nach Alicante, einer charmanten Hafenstadt an der Costa Blanca und anschließend nach Málaga. Weiter Richtung Süden geht es dann nach Gibraltar, Lissabon und Porto, bevor A Coruña in Nordspanien auf dem Fahrplan steht. Auch Bilbao, welches mit dem architektonisch einzigartigen Guggenheim-Museum lockt, wird angesteuert. Anschließend stehen dann die französischen Ziele: Port Médoc, Bordeaux und Saint-Malo, einer Stadt, die der Ausgangspunkt für den berühmten Mont St. Michel ist, auf dem Programm. Der letzte Hafen, bevor die Kreuzfahrt schließlich endet, ist Zeebrugge. Nach 16 Tagen voller Erkundungen an den schönsten Küstenorten Westeuropas legt die Vasco da Gama dann am 26. Juni 2025 im Kieler Hafen an.

Weitere Informationen unter: www.gemeinsamaufkurs.de (red)