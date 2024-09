Locaboat: Neue Hausboote, Katalog & Rabattmodelle für 2025

Locaboat hat in der Saison 2025 viel Neues im Portfolio: So werden neben der nagelneuen „Pénichette Neo“ in Frankreich, auch weitere Hausboote in der holländischen Basis Loosdrecht und am Hafen von Bernburg an der Saale stationiert. Außerdem wird der Locaboat-Hafen in Négra am Canal du Midi in Südfrankreich nach zwischenzeitlicher Schließung wieder in Betrieb genommen. Für UrlauberInnen, die frühzeitig buchen, gibt es für Reisen 2025 noch bis Ende November einen größeren Frühbucherrabatt und Agents erhalten bereits ab der ersten Buchung 10% Provision.

Neuer Pénichette-Typ

Neben den vier aktuellen Pénichettes in den Linien Classic, Terrasse, Panoramic und Evolution steht ab März 2025 mit der Pénichette Neo die neueste Generation des Bootstyps zur Abfahrt bereit - zunächst an ausgewählten Häfen in Frankreich (Midi, Camargue, Burgund und Elsass). Das Hausboot kann mit drei vollwertigen Kabinen aufwarten und somit bis zu sechs Personen beherbergen. Neu gestaltete Außenbereiche, unter anderem eine Sommerküche mit Plancha auf dem Oberdeck, eine große Sonnenliege auf dem Vorderdeck und eine Sitzbank im Bug ergänzen den Bootstyp. Weitere Annehmlichkeiten sind ein Bimini (Sonnensegel), Bug- und Heckstrahlruder, ein doppelter Steuerstand, eine Klimaanlage und ein leistungsstarker 50-PS-Diesel- und Hydraulik-Motor. Die Pénichette, die es bei Locaboat bereits seit 1977 gibt, ist aufgrund der einfachen Handhabung besonders für Hausboot-Neulinge, Paare und Familien geeignet.

Mehr Hausboote in Holland & an der Saale

Darüber hinaus teil Locaboat mit, in einem der beliebtesten Hausbootreviere in den Niederlanden seine Kapazitäten zu vergrößern: So werden an der Basis in Loosdrecht, südöstlich von Amsterdam, weitere Hausboote der Europa-Klasse in den Typen E400 und E600 2025 stationiert.

Auch in der im Jahr 2024 erstmals in Betrieb genommenen Locaboat-Basis in Bernburg an der Saale können ab der kommenden Saison zwei weitere - und damit insgesamt sechs - Hausboote gemietet werden.

Katalog, Rabattmodell & Provision

Der rundum neu gestaltete Katalog „Locaboat – Im Flow mit dem Abenteuer 2025“ kann ab sofort bestellt werden. Die Broschüre informiert auf 68 Seiten über einen nachhaltigen Hausbooturlaub, verschiedene Bootstypen sowie über alle Reviere.

KundInnen die sich für eines der Fahrgebiete in Deutschland, den Niederlanden, Frankreich, Italien oder Irland entscheiden, sollten schnell sein - denn bei einer Buchung bis zum 30. November 2024 können sie neuerdings von 30% statt bisher 20% Frühbuchernachlass profitieren. Weitere Rabatte gibt es unter anderem für Stammkunden - und das bereits ab der zweiten Reise. Alle Rabatte sind bis zu einer Gesamthöhe von 35% kombinierbar.

Agents erhalten 10% Mindestprovision ab der ersten Buchung, und das ohne Mindestumsatz. Ab 10.000 EUR Jahresumsatz werden 12% Provision gewährt, ab 30.000 EUR 15%.

Alle Informationen, Reisen und Angebote sind dem neuen Locaboat-Katalog zu entnehmen, der ab sofort auf www.locaboat.com oder unter info@locaboat.de bestellbar ist. (red)