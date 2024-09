Lernidee Erlebnisreisen: Neuer Schiffsreisen-Katalog 2025/26

Die Welt per Schiff entdecken!" 2025/26

Lernidee Erlebnisreisen freut sich das neue Programm für die Reise-Saison 2025/26 vorstellen zu können. Ein großer Teil der Reisen wird, wie bei Lernidee üblich, im Exklusiv-Charter durchgeführt. Die sorgfältig ausgewählten Schiffe bieten in der Regel Platz für weniger als 100 Gäste und ermöglichen so besonders intensive Reiseerlebnisse, die durch zahlreiche Verlängerungsvarianten und Reise-Bausteine jeweils noch individueller gestaltet werden können.

„Wir freuen uns über die sehr erfreuliche Nachfrage nach unseren außergewöhnlichen Schiffsreisen, die uns letztlich dazu motiviert hat, ein drittes eigenes Schiff - die Mekong Star - in Laos zu bauen. Ab Herbst 2025 wird sie als Premium-Boutique-Schiff für uns im Einsatz sein und unseren Gästen noch komfortablere Möglichkeiten bieten, die Schönheit des nördlichen Mekongs zu entdecken“, erklärt Nurlan Mukash, Geschäftsführer von Lernidee Erlebnisreisen. „Unsere Reisen sind darauf ausgelegt, den Gästen einzigartige Erlebnisse zu bieten. Dank unseres kreativen Produktteams konnten wir auch in diesem Jahr unser Programm um zahlreiche neue spannende Routen und Schiffe ergänzen.“

Weitere Neuzugänge im Überblick:

Per Expeditionsschiff rund um Island: Diese 11-tägige Kreuzfahrt auf dem Komfort-Schiff MS Quest ermöglicht es, ganz dem Trend der Coolcations folgend, die spektakulären Landschaften Islands von Gletschern bis zu Vulkanen zu erkunden.

Exklusiv-Charter Heiliger Ganges: Diese Reise (17 Tage) an Bord der komfortablen RV Ganga Vilas folgt dem Lauf des Ganges vom weitverzweigten Ganges-Delta über Varanasi nach Delhi und taucht dabei tief in die kulturellen Schätze Indiens ein.

Katamaran-Kreuzfahrt Vancouver Island: Reisende genießen 16 Tage die beeindruckende Küstenlandschaft und die Tierwelt Pazifik-Kanadas rund um Vancouver Island auf einem komfortablen Katamaran, den Lernidee exklusiv anbietet.

Exklusiv-Charter Madagaskar, Réunion & Mauritius: Die 14-tägige Reise bietet die Möglichkeit, die einzigartige Flora und Fauna Madagaskars hautnah zu erleben, bevor es weiter zu den beiden Trauminseln im Indischen Ozean geht.

Abenteuer Austral-Inseln: Mit dem Südseepostschiff Aranui 5 erkundet man in 11 Tagen die mit Natur und Kultur beeindruckenden Austral-Inseln in Französisch-Polynesien.

Per Zug und Schiff durch Süd-China und Nord-Laos: Die Kombination zweier Reisetrends – in 18 Tagen per Zug durch die atemberaubenden Landschaften und in die historischen Städte Yunnans und per Schiff entlang der Idylle links und rechts des Mekong-Flusses.

Leben auf dem Mississippi: Mit dem Schaufelraddampfer American Splendor geht es auf dem legendären Fluss durch die amerikanischen Südstaaten von New Orleans bis Memphis (13 Tage).

Perlen des Peloponnes: Eine Komfort-Kreuzfahrt rund um die südgriechische Halbinsel, bekannt für ihre historischen Stätten und malerischen Dörfer (9 Tage).

Costa Rica und der legendäre Panama-Kanal: Diese Reise mit der MS Sea Cloud Spirit kombiniert beeindruckende Naturerlebnisse mit der Besichtigung faszinierender Ingenieurskunst (16 Tage).

Auf den Spuren des Jaguars: Mit dem exklusiv gecharterten Boutique-Schiff MS Akaia geht es ganz im Süden Brasiliens ins größte tropische Feuchtgebiet der Welt – dem Pantanal – mit seiner vielfältigen Tierwelt (15 Tage).

Mit dem exklusiv gecharterten Boutique-Schiff MS Akaia geht es ganz im Süden Brasiliens ins größte tropische Feuchtgebiet der Welt – dem Pantanal – mit seiner vielfältigen Tierwelt (15 Tage). Gruppenreise Antarktis: Diese 16-tägige exklusive Expeditionskreuzfahrt zum 7. Kontinent mit qualifizierter Lernidee-Reiseleitung sowie einem fachkundigen Experten-Team für Exkursionen und Vorträge führt in die einzigartige Tier- und Eiswelt am anderen Ende der Welt.

Klassiker im Lernidee-Portfolio

Neben den neuen Touren sind weiterhin die mittlerweile als Klassiker bekannten Schiffsreisen auf dem nördlichen und südlichen Mekong, dem Amazonas, in der Südsee, auf dem Douro in Portugal, dem Göta-Kanal in Schweden, entlang der Küste von Spitzbergen, durch Schottland, entlang der Adria, auf dem Sambesi, entlang der Küsten Feuerlands, Panamas & Costa Ricas im Katalog enthalten.

Weitere Infos: Alle Lernidee-Schiffsreisen werden immer mit Deutsch sprechender Reiseleitung durchgeführt und sind ab sofort buchbar. Die Provisionen bleiben unverändert mindestens 10% ab der ersten Buchung. Im Partnerbereich können Agents weitere Informationen, Katalogbestellungen sowie Inhalte für Social Media abrufen. (red)