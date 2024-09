Explora Journeys ernennt Anna Nash zur Präsidentin

Die neue Präsidentin der Luxus-Lifestyle-Marke verstärkt künftig das Führungsteam von Explora Journeys als Expertin im Bereich Ultraluxus. Zuletzt war Anna Nash als Chief Commercial Officer bei Aman tätig, wo sie eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der globalen kommerziellen Strategien und der Markenexpansion des Unternehmens spielte. Während ihrer zehnjährigen Tätigkeit bei Aman zeichnete sie auch als Chief Marketing Officer und Chief Communications Officer verantwortlich. Damit bringe Nash vor allem Erfahrung in den Bereichen globaler Vertrieb, Markenentwicklung, Marketing, Digitales, PR, Kommunikation und Business Intelligence in die neu geschaffene Position ein.

Nashs neuer Aufgabenbereich

„Wir freuen uns sehr, ein Talent wie Anna bei Explora Journeys willkommen zu heißen, wo uns ihre herausragende Expertise in der Ultra-Luxushotellerie, gepaart mit ihren außergewöhnlichen Führungsqualitäten, dabei hilft, sicherzustellen, dass unsere Marke weltweites Ansehen erlangt, während wir weiterhin neue Maßstäbe im Bereich der Luxusreisen setzen”, so Pierfrancesco Vago.

In ihrer neuen Rolle als Präsidentin von Explora Journeys sei Anna Nash nun dafür verantwortlich, die strategische Vision und die Wachstumsinitiativen der Marke voranzutreiben. "Ihr reicher Erfahrungsschatz sowie ihre Führungsqualitäten sind von entscheidender Bedeutung, da Explora Journeys zum Ziel hat, die Flotte mit dem diese Woche erfolgten Stapellauf der Explora II, dem zweiten Luxusschiff in der Kollektion der Marke, zu erweitern, und vier weitere Schiffe in den Jahren 2026 bis 2028 folgen werden", so die Luxus-Lifestyle-Marke der MSC-Gruppe in ihrer Aussendung. (red)