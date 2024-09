TourRadar implementiert Rundreisen von Dertour

Ab würden über 1.500 Rundreisen für Buchungen zur Verfügung stehen, wodurch Reisende Zugang zu einer Vielzahl an außergewöhnlichen Reiseerlebnissen weltweit erhalten. TourRadar habe sich seit seiner Gründung im Jahr 2010 einen Namen als vertrauenswürdige Plattform gemacht, die Abenteurer mit erfahrenen Reiseveranstaltern verbindet. Mit einem Angebot von über 50.000 Rundreisen, die von kulturellen Entdeckungstouren bis zu aufregenden Outdoor-Erlebnissen reichen, setze TourRadar weiterhin Maßstäbe in der Reisebranche. Die Integration der Rundreisen von Dertour erweitere dieses Angebot und biete den NutzerInnen der Plattform die Möglichkeit, noch tiefere Einblicke in die Kultur und Natur ihrer Traumziele zu erhalten, so TourRadar in einer Aussendung.

Aufregender Schritt

Dertour, als Teil der REWE Group, stehe für höchste Qualität und Zuverlässigkeit in der Reiseplanung. Durch die Zusammenarbeit mit TourRadar würden KundInnen nun von einer intuitiven und benutzerfreundlichen Buchungsplattform profitieren, die den gesamten Prozess von der Inspiration bis zur endgültigen Buchung unterstützte, schreibt die Plattform weiter.

„Die Partnerschaft mit Dertour ist ein aufregender Schritt für uns", sagt Nicholas Trieb, COO bei TourRadar. „Wir freuen uns, unseren Nutzern die hochgeschätzten Rundreisen von DERTOUR anbieten zu können, die für ihre sorgfältige Planung und die Vielfalt der angebotenen Routen bekannt sind. Diese Zusammenarbeit erweitert unser Angebot und bietet unseren Kunden noch mehr Möglichkeiten, die Welt zu entdecken."

TourRadar setze sich dafür ein, Abenteuertourismus zugänglich zu machen und dabei nachhaltige Reisemöglichkeiten zu fördern. Die Rundreisen von Dertour würden sich nahtlos in diese Vision einfügen, indem sie Reisenden die Möglichkeit bieten würde, neue Kulturen zu erleben und dabei umweltbewusst zu reisen, heißt es abschließend. (red)

Über TourRadar

TourRadar ist ein österreichisches Unternehmen und wurde 2010 von den Australiern Travis und Shawn Pittman in Wien gegründet. Einer breiteren Öffentlichkeit bekannt wurde die Plattform für mehrtägige Abenteuerreisen durch einen Fernsehauftritt bei "2 Minuten, 2 Millionen" im Jahr 2014, wo die Brüder 300.000 EUR Startkapital einsammeln konnten. Nach weiteren Finanzierungsrunden wurde TourRadar 2018 vom Magazin Trend als Österreichs bestes Start-up des Jahres ausgezeichnet. Nach zehn Jahren mit Fokussierung auf Englisch-sprachige Märkte erfolgte im Jahr 2020 der Start im DACH-Raum (tip-online berichtete). Seit Dezember 2021 unterhält TourRadar auch eine Reisebüro-Plattform, die es ReiseberaterInnen ermöglicht, sämtliche Reisen einzusehen und zu vermitteln.