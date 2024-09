Meeresschützerin tauft Explora II

Die feierliche Zeremonie findet im Anschluss an die Übergabe der EXPLORA II vom Schiffbauer an den Reeder am 12. September auf der Fincantieri-Werft in Sestri Ponente bei Genua statt. Mit inzwischen mehr als 30.000 Mitgliedern hat sich Marevivo zu einem wichtigen Akteur im italienischen Umweltsektor entwickelt. Geboren aus einer gemeinsamen Vision von Kapitän Gianluigi Aponte, Gründer und Vorsitzender der MSC-Gruppe, und Rosalba Giugni für die Meeresschutzerziehung im Mittelmeerraum, wird die Partnerschaft von Marevivo mit der MSC-Gruppe seit 2019 von der MSC-Stiftung verwaltet.

Förderung von Nachwuchskräften

Neben der Förderung von Kindern, Jugendlichen und aufstrebenden Experten im maritimen Bereich umfasst Rosalba Giugnis Arbeit verschiedene Aspekte des maritimen Ökosystems – von der Fischerei über maritimes Eigentum, Tourismus bis hin zur kommerziellen Schifffahrt sowie Freizeitschifffahrt. Sie sei maßgeblich an der Errichtung von Meeresschutzgebieten, der Förderung internationaler Kampagnen und der Ausarbeitung von Rechtsvorschriften zum Schutz maritimer Ökosysteme beteiligt gewesen, so Explora Journeys in einer Aussendung.

Die Zukunft ist von intakter Meereswelt abhängig

„Es ist uns eine große Freude, dass wir Rosalba Giugni als Taufpatin für unser prachtvolles neues Luxusschiff von Explora Journeys gewinnen konnten. Sie symbolisiert das Engagement der MSC-Gruppe und unserer MSC-Stiftung für den Erhalt der natürlichen Schönheit der Ozeane, die für unsere Reisen rund um die Welt von grundlegender Bedeutung sind“, so Pierfrancesco Vago, Executive Chairman Cruise Division MSC-Gruppe. Ihr Engagement für den Erhalt und Schutz der Meereswelt mache sie zu einer Inspiration für uns alle. Rosalbas Leidenschaft für das Meer erstrecke sich auch auf die wissenschaftliche Verbreitung sowie das Einstehen für ihre Ziele und Visionen in der Öffentlichkeit. Somit sei sie die ideale Patin für die Explora II, so Vago weiter.

„Es ist mir eine große Ehre, zur Taufpatin der neuen Explora II ernannt zu werden. Diese Rolle ist für mich von besonderer Bedeutung, denn sie spiegelt unser gemeinsames Engagement wider, die Welt auf sinnvolle und respektvolle Weise zu erleben. Ich freue mich, Explora Journeys und die MSC-Gruppe dabei zu unterstützen, einen Kulturwandel hin zu einem besseren Schutz unseres wertvollen maritimen Ökosystems zu fördern und voranzutreiben. Unsere Zukunft hängt von einer intakten Meereswelt ab, was wiederum maßgeblich von den Entscheidungen bestimmt wird, die wir treffen“, so Giugni. Die Klimakrise sei eine deutliche Warnung: Denn die Zeit laufe davon. Der ökologische Wandel müsse jetzt beginnen, morgen sei es vielleicht schon zu spät."

Feierliche Taufzeremonie

Gäste der Veranstaltung am 15. September in Civitavecchia erwarte eine Mischung aus maritimen Traditionen und glamourösen Momenten, darunter künstlerische Darbietungen, ein lebhaftes Unterhaltungsprogramm und kulinarische Köstlichkeiten, die die Ocean State of Mind-Philosophie von Explora Journeys verkörpern. Als jüngstes Mitglied der -Flotte spiegle die Explora II das Engagement der Marke wider, unvergleichliche Luxus-Reiseerlebnisse auf hoher See anzubieten, heißt es weiter.

Am 16. September wird die das Schiff zu ihrer Sieben-Nächte-Jungfernfahrt nach Tarragona (Spanien) aufbrechen; weitere Stationen der Mittelmeerreise sind Sorrent, Lipari (Äolische Inseln), Trapani (Sizilien) und Siracusa (Sizilien) und Valletta. (red)