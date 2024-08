alltours feiert Mitarbeiterjubiläen

In einem Festakt im Hotel Hyatt Regency in Düsseldorf überreichte Verhuven den JubilarInnen Geschenke im Gesamtwert von rund 100.000 EUR und dankte ihnen für ihren Einsatz und ihre langjährige Treue. „Ihr Engagement, ihre Erfahrung und Leidenschaft für unser Unternehmen sind die Eckpfeiler unseres Erfolgs. Zusammen haben wir Herausforderungen gemeistert und Erfolge gefeiert. Ich danke Ihnen von Herzen für Ihre Treue und Ihren unermüdlichen Einsatz. Lassen Sie uns gemeinsam weiterhin Erfolgsgeschichten schreiben“, erklärte Verhuven in seiner Festansprache.

Präsente für die JubilarInnen

Geehrt wurden drei Mitarbeitende für ihr 25-jähriges und acht für ihr 10-jähriges Firmenjubiläum. Nach 25 Jahren erhalten die Jubilare einen Reisegutschein für zwei Personen im Wert von 7.000 EUR, zwei Wochen Sonderurlaub und zusätzlich Taschengeld für die Reise in Höhe von 6.000 EUR. Das 10-jährige Jubiläum wird mit einer exklusiven Uhr belohnt. (red)