Buchungsstart für AIDA Festival Cruise 2025

AIDA Gäste können im kommenden Jahr erneut Festivalatmosphäre auf hoher See genießen - mit neuer Route und einem zusätzlichen Festivaltag. Am Line-Up werde noch gefeilt; fest steht aber bereits: Es werden wieder jede Menge Top Acts aus verschiedenen Musiksparten wie Pop, Hip-Hop, EDM, Elektro und Schlager dabei sein und für abwechslungsreiche Unterhaltung an Bord sorgen.

Festival-Feeling auf hoher See

Die AIDAprima wird am 6. Mai 2025 von Hamburg aus starten und nach einer fünftägigen Reise über die norwegischen Häfen Stavanger und Kristiansand am 11. Mai 2025 nach Hamburg zurückkehren - rechtzeitig zum Abschlussfest des Hamburger Hafengeburtstag 2025. Preisbeispiel: Die 5-tägige Musikerlebnis ist ab sofort bereits ab 1.045 EUR p.P. buchbar.

Nähere Infos und Impressionen von der ersten Festival Cruise unter: www.aida.de/festival (red)