DRV: Neue Podcast-Folge mit Janett Hübner von Aida Cruises

"Wichtig ist es, jungen Menschen Angst und Aufregung zu nehmen und Sicherheit zu geben“, berichtet Janett Hübner, Manger Junior Programs im Human Resources Management von Aida Cruises in Rostock, in Folge 4 von „Das geht! – Ein DRV-Podcast“. Hierfür setzt sie auf intensiven Austausch, Kommunikation und individuelle Betreuung: „Die jungen Menschen wollen unglaublich gut informiert werden.“ Teamspirit und viele Treffen mit gemeinsamen Erlebnissen und Bezug zum Unternehmen gehören auch mit zum Programm. „Nicht loslassen“, nennt das Janett Hübner, die beim Pre- und Onboarding auch immer auch die Auszubildenden aus den vorherigen Jahrgängen einbindet. So können frühzeitig Allianzen gebildet werden. „Häufig ist es einfacher, Fragen bei Gleichaltrigen loszuwerden“, so Hübner. „Da ist die Hemmschwelle niedriger.“ Weitere Tipps rund um das Pre- und Onboarding gibt es ab sofort auf drv.de zum Nachhören.

"Das geht! - Ein DRV-Podcast"

Der Podcast des DRV ist seit Anfang Juli on air. Unter drv.de und auf weiteren Podcast-Plattformen stehen die einzelnen Folgen zum Download und Anhören zur Verfügung. Die Hosts - Ulrike Katz, DRV-Vizepräsidentin, und Podcaster Roman Borch - locken aus ihren Gästen gute Tipps und Ideen zum Nachmachen. Neue Folgen gibt es im zweiwöchentlichen Rhythmus immer donnerstags.

Link zum Podcast HIER (red)