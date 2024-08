Gesundheitstourismus: Kur-Angebot von Albena

Die Stadt an der bulgarischen Schwarzmeerküste, circa 30 Kilometer nördlich von Warna, bietet Gästen individuelle Kur-Programme.

Bulgarien nimmt mit seinen reichen Mineralwasser- und Schlammvorkommen einen der führenden Plätze im Gesundheitstourismus Europas ein. Erschlossen sind mehr als 550 Thermalstätten mit insgesamt rund 1.600 Quellen - nur Island hat mehr. Drei der Quellen sprudeln in Albena, dem größten Seebad Europas, aus dem Boden. Ihr Mineralwasser fließt durch das gesamte Resort und wird für zahlreiche Therapien im Medical Center genutzt.

Individuelle Kur-Programme

In Albena können Gäste diverse Kur-Programme - vorsorglich oder bei akuten Problemen - absolvieren. Sie sind für 5, 10 oder 15 Tage buchbar und nach einem ausführlichen Arztgespräch individuell auf die Bedürfnisse der Gäste abgestimmt. Die Behandlungen sind bei einem 14-tägigen Aufenthalt mit mehreren Anwendungen täglich für rund 350 EUR zu haben. Der Vorteil: Die Kosten dafür werden von einigen deutschen und österreichischen Krankenkassen übernommen. Um sicher zu gehen, können sich die Patienten im Vorfeld bei ihrer Krankenkasse erkundigen. Sollte sie die Kosten tragen, treten die Patienten erstmal in Vorleistung und müssen lediglich am Ende der Behandlung die bescheinigte Rechnung einreichen. (red)