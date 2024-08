Oceania Cruises präsentiert Grand Voyages 2025

Die Auswahl an Routen reicht von kürzeren Fahrten durch Europa, Asien, Ozeanien, Süd- und Nordamerika, bis hin zu knapp viermonatigen Expeditionen quer durch die Kontinente. Die kleineren Schiffe der Reederei (Nautica, Regatta, Sirena und Insignia) für nur maximal 670 Passagiere erreichen dabei auch weniger häufig angesteuerte oder entfernte Häfen, können stadtnah anlegen und gewähren so laut Oceania "eine yachtähnliche Erfahrung".

Höhepunkte rund um den Globus

Zu den Höhepunkten in Asien zählt der von Mangroven gesäumte und tierreiche Prey Chak-Fluss in Sihanoukville, Kambodscha. In Shanghai, China, können die Weltreisenden die hohe Kunst des Taiji (Tai Chi) von einem Meister erlernen oder in Togo einer Voo-doo-Zeremonie des Dorfchefs in Sanguera beiwohnen.

Auf den Routen durch Europa haben Gäste die Möglichkeit, Häfen wie Oslo, Barcelona und Athen zu besuchen, Santorin zu erkunden oder die Bluestack Mountains in Killybegs in der irischen Grafschaft Donegal zu besteigen. Auf Reisen durch Lateinamerika haben Reisend die Möglichkeit im Meer von Ilhabela zu schnorcheln, in Uruguay Magellan-Pinguine zu beobachten oder in der Pampa eine authentische Gaucho-Fiesta mit Empanadas und Barbecue zu feiern.

Reisebeispiele: Grand Voyages 2025

Southern Seas Explorer: 61 Tage von Perth (Fremantle), Australien nach San Diego, Kalifornien an Bord der Insignia

61 Tage von Perth (Fremantle), Australien nach San Diego, Kalifornien an Bord der Insignia Mediterranean Odyssey: 22 Tage von Athen, Griechenland nach Monte Carlo, Monaco an Bord der Allura

22 Tage von Athen, Griechenland nach Monte Carlo, Monaco an Bord der Allura Tropics of the Far East: 24 Tage von Tokio, Japan nach Singapur an Bord der Riviera

Großes Spektrum an Landausflügen

Auf unterschiedlichsten Exkursionen in den Zielgebieten bedient Oceania Cruises vielerlei Interessen. Auf den Culinary Discovery Tours tauchen Reisende kulinarisch in eine Region ein. In Helsinki zum Beispiel nimmt ein Koch ein kleine Gruppe mit auf eine Kräuterwanderung mit anschließendem Kochkurs. Dabei werden auf dem heimischen Markt Rentierfleisch und Preiselbeeren ausgewählt, die anschließend im Culinary Center an Bord zu regionalen Gerichten verarbeitet werden. Die Landausflüge Go Local und Go Green führen ihre TeilnehmerInnen besonders nah an die Menschen und ihre Themen an den besuchten Orten. So können sich Gäste in Bali über den Schutz der Mangroven und die Aufzucht von Krabben informieren oder im irischen Cork die Kunst der gälischen Sportarten Hurling und Gaelic Football kennenlernen.

Weitere Infos unter: www.oceaniacruises.com (red)