Robinson Nam Hoi An: Fokus auf kulturelle Erlebnisse

Die Gäste des neuen Clubs, der am 7. Dezember 2024 eröffnet, erwartet neben dem Programm innerhalb der Anlage, erstmals auch ein breites Angebot, das sich von kuratierten Rundreisen über individuelle Tagesausflüge erstreckt. "Wir gehen mit dem neuen Club auch auf eine andere Art neue Wege, denn erstmals bieten wir neben dem gewohnten Robinson Programm innerhalb der Anlage, auch exklusive Touren außerhalb des Clubs an. So erleben unsere Gäste das Land in all seiner Vielfalt, ohne dabei auf das bewährte Robinson Erlebnis und das Gemeinschaftsgefühl zu verzichten“, so Bernd Mäser, Managing Director bei Robinson.

Ausflüge und Aktivitäten in Vietnam

Kulturinteressierte haben die Möglichkeit, den Club mit einer der mehrtägigen Rundreisen aus dem TUI-Portfolio zu kombinieren. Zur Eröffnung konzentriert sich Robinson auf eine qualitative Auswahl von sechs Tagesausflügen. Barbara Casdorff, Chief Product Officer bei TUI Musement, ergänzt: „Mit TUI Musement haben wir ein sorgfältig kuratiertes und vielfältiges Portfolio der besten Ausflüge und Aktivitäten in Vietnam geschaffen. Deshalb freuen wir uns sehr, in Zusammenarbeit mit Robinson sechs erstklassige Ausflüge für die Region Hoi An zu definieren, die perfekt auf die Bedürfnisse der Gäste zugeschnitten sind."

Beispiele für Ausflüge und Touren ab/bis Robinson Nam Hoi An :

Highlights von Hoi An – Stadtrundfahrt im Beiwagen:

Zu Beginn der Tour erkunden die Teilnehmenden die historischen Bauten und Sehenswürdigkeiten des UNESCO-Weltkulturerbes Hoi An. Im Anschluss erwartet die Gäste eine filmreife Beiwagenfahrt durch die traditionellen Reisfelder und malerischen Dörfer der Umgebung. Zurück in der Stadt erleben die Teilnehmenden traditionelle vietnamesische Speisen aus den exzellenten Garküchen.

Radtour am Strand und Dörfer der Wandmalerei:

Der Ausflug beginnt mit einer entspannten Radtour entlang der Küste, begleitet von malerischen Ausblicken. Bei einem Besuch in einer renommierten Fischsaucenfabrik, zeigen drei Generationen inspirierender Frauen ihre Traditionen und Kunstfertigkeit. Während der Tour erfahren die Gäste zudem, warum die Fischsauce in vietnamesischen Gerichten nicht fehlen darf. Eine idyllische Coracle-Bootsfahrt rundet den Ausflug ab.

Weitere Informationen unter: www.robinson.com/de/de/urlaub-in-vietnam (red)