Walt Disney World Resort kündigt Neuheiten an

Im Rahmen des "D23: The Ultimate Disney Fan Event" wurden einige neue Attraktionen zu beliebten Disney und Pixar Filmen vorgestellt. So wird in Disney's Hollywood Studios ein Land rund um die Monster AG entstehen und das Disney's Animal Kingdom wächst um Tropical Americas. Magic Kingdom freut sich über Zuwachs von Cars sowie ein Land, das sich den Bösewichten aus verschiedenen Disney Abenteuern widmet.

Die neuen Attraktionen

Monster AG in Disney's Hollywood Studios

In Disney's Hollywood Studios entsteht ein ganz eigener Themenbereich, inspiriert vom Disney Animationsfilm Monster AG. Als Highlight kommt die erste hängende Achterbahn in einen Disney Park. So empfinden Gäste künftig nach, wie es ist, durch die Türen der Fabrik zu rasen – genau wie die Monster Mike und Sulley. Baubeginn ist bereits im nächsten Jahr.



Cars in Magic Kingdom

Die beliebte Reihe Cars der Pixar Animation Studios hält Einzug in Magic Kingdom, in einen neu gestalteten Bereich des Frontierlands. Gäste erwarten dann gleich zwei völlig neue Attraktionen zu Cars, die sie in die Wildnis jenseits von Radiator Springs entführen. Zum einen entsteht ein aufregendes Off-Road Abenteuer und zum anderen eine familienfreundliche Attraktion auch für die jüngsten Rennfahrer. Die Bauarbeiten für diesen Bereich beginnen schon Anfang nächsten Jahres.

Land der Bösewichte in Magic Kingdom

Bereits begonnen haben die Arbeiten an einem neuen Bereich in Magic Kingdom, der sich den Bösewichten aus verschiedenen Disney Abenteuern widmet. Der neue Themenbereich verspricht gleich zwei Attraktionen sowie Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten. Hier bleibt künftig ein Happy End vielleicht nur ein ferner Traum. Das Land der Bösewichte verspricht eine furchtlose neue Vision eines Disney Erlebnisses – in einer Größenordnung, die nur Disney bieten kann.

Tropical Americas in Disney's Animal Kingdom

In Disney's Animal Kingdom entsteht ein Bereich, der dem tropischen Amerika gewidmet ist und 2027 eröffnen soll. Hier gibt es in Zukunft gleich zwei weitere Attraktionen. Ein spannendes Abenteuer folgt dem heldenhaften Indiana Jones in einen alten Maya-Tempel. Zudem führt eine Reise durch die Casita Madrigal aus „Encanto“. Dabei steht Antonios Geschichte am Tag nach dem Erhalt seines magischen Geschenks im Mittelpunkt. Perfekt für junge Familien: In Tropical Americas entsteht auch ein wunderschönes Karussell mit Tieren aus vielen beliebten Disney Geschichten. (red)