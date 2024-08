Disney Cruise Line kündigt vier neue Kreuzfahrtschiffe an

Die vier neuen Kreuzfahrtschiffe sollen zwischen 2027 und 2031 fertiggestellt werden. Damit soll die Flotte 2031 dann aus insgesamt 13 Kreuzfahrtschiffen, mit denen Gäste Disneys Zauber auf hoher See erleben können, bestehen. Neben dieser großen Ankündigung gab es bei dem Fan-Event auch weitere Details zu den aktuellen Schiffsneubauten Disney Treasure und Disney Destiny.

Große Ankündigung: Vier neue Schiffe

Bei "D23: The Ultimate Disney Fan Event" kamen Disney Fans aus der ganzen Welt zusammen. Im Rahmen einer außergewöhnlichen musikalischen Feier warfen sie gemeinsam einen Blick in die Zukunft der Disney Parks und Kreuzfahrtschiffe. „Disney Experiences befindet sich auf einem ehrgeizigen Wachstums- und Innovationskurs“, so Josh D'Amaro. „Da es so viele großartige Disney Geschichten zu erzählen gibt, freuen wir uns in naher Zukunft eine noch nie da gewesene Anzahl neuer Projekte in Leben zu rufen.“

Ein wichtiger Bestandteil davon: ein erneuter Flottenausbau von Disney Cruise Line um vier Schiffe. Im Fokus stehen auch bei den neuen Kreuzfahrtschiffen außergewöhnliche Unterhaltung, aufregende Erlebnisse, erstklassige Küche und die unvergleichliche Gastfreundschaft von Disney. Die Schiffsnamen, das Design und die Reiserouten seien allerdings noch in der Entwicklung.

News zu Disney Treasure & Disney Destiny

Der Vorsitzende von Disney Experiences verriet zudem weitere Details zu den beiden aktuell im Bau befindlichen Schiffen. Noch in diesem Jahr geht die Disney Treasure auf Jungfernfahrt. Nun wissen Disney Fans auch, welche Show mit an Bord kommt: die brandneue Bühnenproduktion „Disney The Tale of Moana“ inklusive einer gigantischen Figur auf der Showbühne. „Te Kā erscheint als über vier Meter große Puppe – die größte, die wir je für eine Disney Cruise Line-Show produziert haben“, sagte Josh D'Amaro dem Publikum. „Ich hatte die Gelegenheit, sie persönlich zu sehen – sie ist atemberaubend.“

Ein Jahr später, 2025, sticht dann die Disney Destiny in See. Frisch verkündet: Als Hauptproduktion genießen künftige Gäste „Herkules“ inklusive der Musik und den Figuren aus dem Filmklassiker der Walt Disney Animation Studios.

Weitere Informationen zu Disney Cruise Line unter: www.disneycruise.com (red)