Fränkischer Tourismus toppt Rekord vom Vorjahr

Franken verzeichneten von Jänner bis Juni 2024 insgesamt 10.807.079 Übernachtungen. Damit wurde sogar die Zahlen vom ersten Halbjahr des bisherigen Rekordjahres 2023 getoppt - und zwar um ganze 238.249 Übernachtungen. Das entspricht einer Steigerung von 2,4%. Sogar noch deutlicher haben sich die Zahlen bei den Gästeankünften verbessert: 4.655.824 Menschen haben zwischen Jänner und Juni 2024 Franken besucht, also 4,1% mehr als im Vorjahr.

Auch im gesamtbayerischen Vergleich kann sich die Halbjahresbilanz sehen lassen: Sowohl bei den Übernachtungen als auch bei den Gästeankünften hat lediglich die Region „Oberbayern - München“ höhere Steigerungsraten. Somit belegt Franken insgesamt Platz 2 unter den bayerischen Regionen und liegt vor „Ostbayern“ und „Allgäu/Bayerisch-Schwaben“.

„Franken - Freude am Entdecken“

Thomas Bold, Vorsitzender des Tourismusverbandes Franken, freut sich über die hervorragenden Nachrichten: „Die Zahlen zeigen, wie gerne die Gäste nach Franken kommen. Das erfüllt uns mit Mut und Zuversicht für die Zukunft - trotz aller Herausforderungen, die sich durch die gesamtwirtschaftliche Lage ergeben.“

Die Rekordzahlen sind für den Tourismusverband Franken kein Grund sich auszuruhen: Erst kürzlich ging der Tourismusverband mit neuem Logo, neuem Claim sowie einer neuen Bildmarke an den Start. „Ich bin mir sicher, dass wir mit dem modernen Look sowie unserem neuen Claim „Franken - Freude am Entdecken“ weiterhin positive Impulse setzen, um weitere Gästegruppen für eine Urlaubsreise nach Franken zu begeistern. Genauso wichtig sind uns die Tagesgäste sowie die einheimische Bevölkerung, die wir mit dem Claim ebenso ansprechen“, erklärt Thomas Bold.

Jahreshöhepunkte 2024

„Freude am Entdecken“ verkörpern zum Beispiel die Jahreshöhepunkte, die für die positive Halbjahresbilanz auch mitverantwortlich sein dürften: 2024 jährt sich die Verleihung des Reichsstadtprivilegs an Rothenburg ob der Tauber zum 750. Mal, was mit Ausstellungen und Festen gefeiert wird. Ein weiteres Jubiläum begeht Bamberg: Der Todestag von Kaiser Heinrich II., der Bamberg unter anderem den Kaiserdom stiftete, liegt dieses Jahr ein Jahrtausend zurück. Schon seit Jahresbeginn finden zu diesem Anlass zahlreiche besondere Veranstaltungen statt. Sowohl Bamberg als auch Rothenburg ob der Tauber liegen an der „Burgenstraße“. Die renommierte Ferienstraße feiert 2024 ihr 70-jähriges Bestehen.

Weitere Jahreshöhepunkte in Franken führen ins Bayerische Staatsbad Bad Bocklet, wo vor 300 Jahren die Balthasar-Neumann-Quelle entdeckt wurde, und nach Bad Königshofen, das vor 50 Jahren mit dem Prädikat „Bad“ ausgezeichnet wurde.

Weitere Infos unter: www.frankentourismus.de (red)