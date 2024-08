Damit wird das Logo von MSC Cruises auf dem fiktiven APXGP-Rennwagen, der Teamkleidung sowie auf der gezeigten Rennstrecke zu sehen sein. Brad Pitt spielt unter der Regie Joseph Kosinski die Hauptrolle in dem Kinofilm, der von Jerry Bruckheimer Films, Pitts Plan B Entertainment und Dawn Apollo Films, der Produktionsfirma von Weltmeister Lewis Hamilton, produziert wird. Der Film wird am 27. Juni 2025 in Nordamerika und bereits ab dem 25. Juni 2025 weltweit in den Kinos und in IMAX-Kinos von Warner Bros. Pictures gezeigt.

Details zum Film

Brad Pitt spielt in „F1“ einen ehemaligen Rennfahrer, der in die Formula 1® an der Seite seines Teamkollegen Damson Idris beim fiktiven Team APXGP zurückkehrt. Der Film wurde an regulären Grand-Prix-Wochenenden gedreht, damit das Team gegen die echten Titanen des Sports antritt. Zu den weiteren hochkarätigen Darstellern zählen die Oscar-Nominierte Kerry Condon, der Oscar-Preisträger Javier Bardem und der Emmy-Preisträger und Golden-Globe-Nominierte Tobias Menzies sowie Sarah Niles, Kim Bodnia und Samson Kayo.

MSC Cruises ist Formula 1® Global Partner mit einem mehrjährigen Vertrag bis zum Ende der FIA Formula 1® Weltmeisterschaftssaison 2026. Die Partnerschaft verbindet zwei weltweit führende Marken, um durch ihre gemeinsame Leidenschaft für Spitzenleistung und globale Unterhaltung Innovationen und Veränderungen voranzutreiben. (red)