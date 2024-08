Visit Lauderdale: Partnerschaft mit U.S. Paralympics Schwimmteam

Visit Lauderdale freut sich ihre Partnerschaft mit U.S. Paralympics Schwimmteam, die im Einklang mit der Mission von Visit Lauderdale, Inklusion und Barrierefreiheit zu fördern, in der Saison 2024 bekannt zu geben. Damit unterstreicht die Destinationsmarketing-Organisation auch global ihr Motto „Everyone Under the Sun“ - das so viel bedeutet wie: alle Menschen, die nach Greater Fort Lauderdale kommen, sollen sich willkommen, gehört und unterstützt fühlen.

„Wir fühlen uns unglaublich geehrt, U.S. Paralympics Swimming unterstützen zu können und freuen uns darauf, unsere Botschaft der Inklusion sowie Barrierefreiheit während eines internationalen Sportereignisses zu verbreiten“, so Stacy Ritter, Präsidentin und CEO von Visit Lauderdale. „Natürlich feuern wir alle Schwimmer an, einschließlich unseres heimischen Favoriten Abbas Karimi, der sich auf den Gewinn einer Goldmedaille in Paris vorbereitet.“

Abbas Karimi als neuer Botschafter

Ab August werden über 4.000 Para-Athleten an den Paralympics 2024 in Paris teilnehmen. Einer der herausragenden Teilnehmer ist Abbas Karimi, der neueste Botschafter von Visit Lauderdale. Karimi, der in Afghanistan ohne Arme geboren wurde, lernte das Schwimmen in den Flüssen Kabuls und entwickelte sein Talent in den örtlichen Schwimmbädern weiter. Inzwischen lebt er in Greater Fort Lauderdale und trainiert dort sechs Tage die Woche im Fort Lauderdale Aquatic Center. Karimi hat bereits sechs internationale und 25 nationale Medaillen gewonnen und war 2023 Teil des Team USA bei den World Para Swimming Championships in Portugal.

Ab 28. August wir Karimi bei den Paralympics in Paris gegen Athleten aus aller Welt antreten. Seine Teilnahme und Erfolge sind ein inspirierendes Beispiel für den Geist der Paralympischen Spiele und die Bemühungen von Visit Lauderdale, eine inklusive und zugängliche Gemeinschaft zu fördern.

Weitere Infos zu Greater Fort Lauderdale unter: www.VisitLauderdale.com (red)