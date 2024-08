Sunny Cars: Analyse zum Mietwagenmarkt im Juli 2024

Vor allem für viele Familien ging es im vergangenen Monat in den lang ersehnten Sommerurlaub. Gerade die Kurzentschlossenen buchten daher noch im Juli ein Ferienauto für die schönste Zeit des Jahres, zeigt die Analyse des Qualitäts-Mietwagen-Veranstalters Sunny Cars. Rund 80% aller Juli-Reservierungen bezogen sich auf die Hauptreisezeit Juli bis September 2024. Während im Vormonat der durchschnittliche Mietwagenpreis stark anzog, liegt der Preis pro Anmietung nun wieder niedriger und auf dem Vorjahresniveau.

Top-Zielgebiete im Juli 2024

Das Mittelmeer zeigt sich auch in diesem Sommer wieder als Mietwagendestination Nummer eins. Ob Festland oder Insel - viele UrlauberInnen setzen vor Ort auf Flexibilität und holen sich ein Ferienauto nach der Fluganreise. Für Roadtrips und faszinierende Straßen bekannt: die USA. Wie bereits in den Vormonaten schaffen die Vereinigten Staaten damit als einzige Fernreisedestination den Sprung in die Top-Zielgebietsliste bei Sunny Cars.

Folgende Zielgebiete verzeichneten im Juli 2024 die höchste Zahl an Anmietungen:

Spanien Griechenland Italien Portugal USA

Preisentwicklung: "Günstiger als 2023"

„Alles wird teurer - diese Floskel steht nicht für die Kosten bei der Mietwagenbuchung“, erklärt Thorsten Lehmann, Geschäftsführer von Sunny Cars. „Im Juli 2024 lag der Preis pro Anmietung sogar minimal unter dem Preis im Juli 2023. Das bestätigt auch der Blick auf das gesamte bisherige Geschäftsjahr. Dort zeigt sich, dass im Mittel über alle Monate seit November 2023 bis heute der Durchschnittspreis rund 50 EUR günstiger liegt als im vorangegangenen Fiskaljahr.“

Buchungen weiterhin sehr kurzfristig

Günstigere Preise sowie ein Fokus auf Länder rund ums Mittelmeer - dies kennzeichnet die Buchungen bei Sunny Cars im Juli 2024. Hinzu kommt der Trend, weiterhin häufig sehr kurzfristig das Ferienauto zu buchen. Etwa 80% der Juli-Reservierungen haben Abreisedaten im Juli, August oder September 2024. Insgesamt verzeichnet Sunny Cars eine recht hohe Buchungslage, bedingt durch die Hauptsaison und die Kurzfristigkeit. (red)