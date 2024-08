Ein Jahr Explora I

Im vergangenen Jahr lief das luxuriöse Schiff 119 Häfen in 45 Ländern an und besuchte dabei sowohl bekannte Reiseziele als auch weniger bekannte Häfen abseits der ausgetretenen Pfade. Von eindrucksvollen Landschaften Nordeuropas bis zu pulsierenden Häfen in der Karibik und Amerika hatten Gäste die Möglichkeit, authentische Einblicke in die jeweiligen Kulturen zu bekommen. Derzeit ist die Explora I im östlichen Mittelmeer unterwegs.

„Vor einem Jahr haben wir mit Stolz die Explora I, das erste Schmuckstück unserer Flotte von sechs luxuriösen Schiffen, in Empfang genommen, um die Luxuskreuzfahrt auf See zu revolutionieren. Die Explora I wurde so konzipiert, dass sie die Privatsphäre einer Privatyacht vermittelt, und dennoch alle Annehmlichkeiten für ein luxuriöses Reiseerlebnis bietet. Wir freuen uns besonders, unseren Gästen unvergessliche Momente auf hoher See zu bescheren und außerordentlich positive Rückmeldungen zu erhalten. Jede Reise macht unseren legendären ‚Ocean State of Mind‘-Spirit auf unvergleichliche Weise erlebbar”, so Achille Staiano, Chief Commercial Officer, Explora Journeys

Bordguthaben als Geschenk

Gäste, die zwischen 1. und 31. August 2024 eine Buchung vornehmen, erhalten auf allen Abfahrten ab dem 23. August 2024 ein zusätzliches Bordguthaben von 365 EUR pro Suite. Zusätzlich feiere Explora Journeys das Jubiläum des Schiffes den ganzen August über mit einem exklusiven Unterhaltungs- und Künstlerprogramm mit Talenten wie Magali Dahan, die bereits auf der Jungfernfahrt aufgetreten ist, sowie Ben Mills und Francesco Parrino. Darüber hinaus würde eine Vielzahl an außergewöhnlichen kulinarischen Highlights locken – darunter ein Signature Celebration Cocktail, ein Jubiläumsbrunch im Emporium Marketplace sowie eine Dessert-Kreation zur Feier des Jubiläums, so die Reederei.

Das zweite Schiff der Marke, die Explora II, läuft im September dieses Jahres vom Stapel – bis 2028 sollen vier weitere Luxusschiffe zur Flotte stoßen. (red)