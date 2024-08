HX: Neuer Katalog, neue Routen, neues Angebot

Der neue Katalog wird ab 2. August an mehr als 7.500 Reisebüros und Vertriebspartner in Österreich und Deutschland ausgeliefert und kommt ergänzt mit einem informativen Anschreiben, einem Plakat sowie einer Counterinformation. Wie gewohnt bietet die Broschüre einen umfangreichen Überblick über die Routen und Expeditionen von HX und beinhaltet dabei in diesem Jahr auch einige spannende Neuerungen.

Naturwunder vor ihrer schönsten Seite

Ab 2025 neu im Programm sind verschiedene Expeditionen mit MS Fridtjof Nansen nach Grönland inklusive der Hauptstadt Nuuk als Abfahrts- und Zielhafen. Von der abgelegenen Ostküste, die das größte Fjordsystem und den größten Nationalpark der Welt beherbergt, bis zur ebenso schönen Westküste mit ihren farbenfrohen Siedlungen ist die größte Insel der Erde Heimat zahlreicher Orte und Menschen, die die Seele berühren. Gäste können auf diesen Reisen nicht nur die nördlichsten Gemeinden unseres Planeten besuchen, sondern erfahren vieles über deren Geschichte und Kultur. Dazu kommen vier neue Routen ins arktische Kanada mit Start- bzw. Zielhafen Nuuk, zwei davon als komplette Durchquerung der Nordwest-Passage.

Ebenfalls neu im Programm sind mehrere Expeditionen ins arktische Norwegen mit MS Spitsbergen, die unter anderem nach Spitzbergen und – ab Winter 2026 – zu den Lyngenalpen, den Lofoten, den Vesterålen und nach Senja führen. Die Route, die den Namen „Arktisches Norwegen – Expedition unter magischem Nordlicht“ trägt, findet ausschließlich nördlich des Polarkreises statt. Zudem stärke HX mit mehr als 30 Abfahrten seine Führungsrolle in der Antarktis und baue das wissenschaftliche Forschungsprogramm an Bord aus. So würden interessierte Gäste während der aktuellen Antarktis-Saison an zwölf Citizen Science Projekten teilnehmen können, so die Reederei.

Alle neuen Routen im Überblick

Große Grönland-Seereise – Mythische Länder des Nordens (MS Fridtjof Nansen)

Große Grönland-Expedition – In den äußersten Norden nach Thule und zum Kane Basin (MS Fridtjof Nansen)

Nordwest-Passage – Abenteuer hoch im Norden (Alaska nach Grönland) (MS Roald Amundsen)

Die Nordwest-Passage – Kurs durch das arktische Labyrinth Grönland nach Alaska (MS Fridtjof Nansen)

Kanadische Arktis und Grönland-Expedition – Umrundung der Baffin-Bucht (MS Roald Amundsen)

Grönland, Labrador und Neufundland – Begegnungen am Rande der Welt (MS Roald Amundsen)

Expedition rund um Spitzbergen: Im Reich des Eisbären (MS Fram oder MS Spitsbergen)

Spitzbergen im Frühling: Die Rückkehr der Sonne (MS Spitsbergen)

Umrundung Spitzbergens: Die ultimative Spitzbergen-Expedition (MS Fram oder MS Spitsbergen)

Arktisches Norwegen – Expedition unter magischem Nordlicht (MS Spitsbergen)

Neues All-Inclusive-Konzept

Gäste, die mit HX reisen, sollen sich ganz auf ihre Erlebnisse konzentrieren können. Aus diesem Grund biete HX ein lückenloses Rundum-Sorglos-Paket – ab Herbst 2024 nun auch mit All-inclusive Service auf allen Schiffen. Dieser beinhalte, neben der An- und Abreise, regelmäßige Ausflüge und Teilnahme an Landgängen mit den HX Expeditionsteams, Zugang zum und Nutzung des exklusiven Science Centers an Bord eines jeden HX Schiffes sowie professionelle Aufnahmen der Bordfotografen von der Reise. Auch abseits von Expeditionen und Abenteuer werde mit einem täglich umfangreichen Frühstücksbuffet, Mittag- und Abendessen, ganztägig einer breiten Auswahl an Kaffee- und Teespezialitäten, Softdrinks sowie alkoholischen Getränken (inkl. aller Trinkgelder), kostenfreier Internetnutzung via Starlink sowie Sauna- und Whirlpool-Angeboten an Bord für das Wohl der Gäste gesorgt. Ein weiteres Highlight einer jeden Reise sei die individuelle Expeditions-Ausstattung für jeden Gast, bestehend aus einer Expeditionsjacke oder einem anderen praktischen Ausrüstungsgegenstand sowie einer hochwertigen Trinkflasche zum Mitnehmen, kündigt HX an. (red)