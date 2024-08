Lignano Sabbiadoro: Sportlich-Festlich in den Herbst

Ob auf dem Wasser oder an Land, das Programm steht ganz im Zeichen der aktiven Betätigung. Zu Wasser und an Land beim Lignano Triathlon und Sprint Triathlon, auf zwei Rädern bei der Italian Bike Week 2024 oder beim Lignano Bike Marathon, sowie bei Sandy Wheels Lignano. Genuss in luftigen Höhen bietet die spektakuläre Vorführung der Frecce Tricolori - bei freiem Eintritt am Strand von Lignano.

Tricolori - Franco Savio

Die luftige Vorführung der Frecce Tricolori ist eines der meist ersehnten und geliebten Events von Lignano. Die Kunstflugstaffel Pattuglia Acrobatica Nazionale (P.A.M.) malt die Farben der italienischen Flagge in den Himmel von Lignano Sabbiadoro. Ihren Heimatflughafen hat die P.A.M. in Rivolto in Friaul-Julisch Venetien. Die Show findet am Sonntag, den 15. September auf der Wasserfläche vor dem Strand von Lignano Sabbiadoro statt.

Italian Bike Week

Nach dem Erfolg des Biker Fest International (BFI) Anfang Mai diesen Jahres, das rund 240.000 Besucher anlockte, gibt es mit der Italian Bike Week vom 12. bis 15. September die Zugabe. Im Mittelpunkt der viertägigen Veranstaltung steht die Off-Road-Arena. Dort stellen die wichtigsten Motorradmarken ihre neuesten Off-Road- und Adventure-Modelle offiziell vor, die dann in der Demo Ride Arena für Probefahrten zur Verfügung stehen. Es ist Europas wichtigster Bereich für Motorrad - Testfahrten mit bereits über 5.000 durchgeführten Testfahrten alleine im Mai.

Der zweite Veranstaltungsort ist die Luna Park Arena. Von hier aus startet die Saturday Light Parade, bei der die Scheinwerfer tausender Motorräder die Straßen von Lignano erleuchten werden. Auf und mit vier Rädern geht es am nächsten Tag weiter, mit dem U. S. Car on the Beach, bei der eine Parade historischer und seltener amerikanische Klassiker zu bewundern ist. Für Abwechslung zwischen den Rädern sorgen Live-Bands, Street Food und der Pin Up Contest. Wer stilecht das beste Fünfziger-Jahre-Outfit präsentiert und sich Miss Italian Bike Week nennen darf, entscheiden die Besucher:innen, die selbst zur Jury werden. Dutzende Motorräder, einige davon im Wert von mehr als 100.000 Euro und von den größten Herstellern von Sondermodellen getunt, treten bei der historischen Custom Bike Show gegeneinander an.

Lignano Bike Marathon

Auf den Sattel fertig los heißt es beim diesjährigen Lignano Bike Marathon am 5. und 6. Oktober. Das zweitägie Event ist zwei Rädern gewidmet, egal ob E-Bike, Fatbike oder Gravelbike. Höhepunkt ist der Lignano Bike Marathon am 6. Oktober, der gleichzeitig die letzte Etappe der FVG MTB Tour darstellt. Die 62 km (2 Runden á 31 km) zeichnen sich durch den Wechsel der Landschaften aus: Die Biker durchqueren verschiedene Naturräume, vom Fluss Tagliamento bis zum Pinienwald und vom Meer bis zur Lagune von Marano. Die Geschicklichkeit wird durch Tempowechsel und interessante Singletrails auf die Probe gestellt.

Wer die Strecke selbst er-fahren möchte, kann dies bei der 30 Kilometer langen Lignano Bike Ecopedalata tun. Eine Runde der Wettbewerbsstrecke ist für alle offen, auch für E-Bikes. Die Auftaktveranstaltung am 5. Oktober, Laroste Gravel, widmet sich in diesem Jahr der „Erkundung des Hinterlandes". Das Gravel Event führt in Form zweier offroad Langstrecken von 130 und 70 Kilometer zu den malerischsten Orten im unteren Friaul und an der Lagune von Marano. Weiters wird es mit der „Laroste Family" auch eine 25 km lange Familiendistanz innerhalb Lignanos geben.

Sandy Wheels Lignano

Von 27. bis 29. September 2024 findet zum ersten Mal die Veranstaltung „Sandy Wheels - Lignano Cycling Experience" statt. Sie stellt sanftes Radeln und das Erkunden von Lignano Sabbiadoro und seiner Umgebung anhand verschiedenster (auch kostenfreier) Touren in den Vordergrund. Dazu werden zahlreiche Straßenzüge geschlossen und „die Natur geöffnet", frei nach dem Motto: „Strade chiuse, natura aperta".

Lignano hat in den letzten Jahren viel in den Ausbau seiner Radwege investiert; gerade im Herbst, wenn es nicht mehr so heiß ist, können sämtliche Radangebote optimal genossen werden. BesucherInnen finden mit dem Cycling Village, den Healthy Food Trucks und der Entertainment-Bühne einiges an Unterhaltung vor; das Event schafft zudem einen komplett autofreien Ring nur für Radfahrer. Dabei wird die berühmte Passage von Lignano Sabbiadoro, Lungomare Trieste, sowie darüber hinaus auch die Lungotagliamento und die Lungolaguna für die Tage der Veranstaltung komplett autofrei gehalten.

Lignano International Triathlon

Zum zwölften Mal in Folge stehen zwei Tage in Lignano ganz im Zeichen des Triathlons: Von Samstag, den 12. bis Sonntag, den 13. Oktober können Besucher in Lignano beim Olympic Triathlon und beim Lignano Sprint Triathlon sämtliche Triathleten anfeuern bzw. bei den Rennen mitfiebern! An den Bewerben nehmen einige der besten Triathleten Italiens und auch viele internationale Triathleten teil. Von der Piazza Marcello d'Olivo oder vom Strand aus lassen sich die Wettkämpfe ideal verfolgen. (red=