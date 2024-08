Neue sommerliche Zugverbindung zwischen Mailand und Nizza

Der erste Zug werde in Mailand abfahren und sechs Stunden und 25 Minuten später in Nizza ankommen. Die Verbindung wird demnach den ganzen Sommer über am Wochenende angeboten - mit zwei Hin- und Rückfahrten am Samstag und Sonntag. Der Zug könne in seinen zehn Waggons 600 Passagiere transportieren, hieß es weiter. Im Speisewagen werden italienische Gerichte aufgetischt.

Ohne Umsteigen an die Côte d'Azur

Das neue Angebot sei weit entfernt von einer Hochgeschwindigkeitsverbindung, räumte der Präsident der Gesellschaft, Luigi Cantamessa, ein, als er den Zug im Bahnhof von Nizza vorstellte. Aber die Côte d'Azur sei ein Traum für alle NorditalienerInnen, erklärte er. Den französischen Reisenden bietet die neue Zugverbindung indes die Möglichkeit, ohne Umstieg über Ventimiglia und Genua nach Mailand zu fahren. „Sie können am Sonntag um 17 Uhr in Nizza den Zug nehmen und kommen um 23 Uhr in Mailand an", erklärte Cantamessa. Die Preise starten bei 50 EUR für ein einfaches Ticket. (APA/red)