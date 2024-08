Neues Unesco-Welterbe in Nordirland

Die mährische Kirche ist eine der ältesten protestantischen Konfessionen des Christentums und kam im frühen 18. Jahrhundert aus Mitteleuropa auch nach Großbritannien und Irland. Das Dorf Gracehill liegt knapp 50 Kilometer nordwestlich von Belfast in Nordirlands County Antrim und wurde 1759 als mährische Siedlung gegründet und hat noch heute eine mährische Gemeinde mit einem eigenen Bischof.

Schwester- und Bruderseite

Der Grundriss des Dorfes ist von Bedeutung, da er die mährischen Werte Bildung, Gleichheit, Industrie, Toleranz und Spiritualität widerspiegelt. Der Ort verfügt über mehrere denkmalgeschützte Gebäude, darunter die Kirche, den zentralen Platz und den Friedhof, auch bekannt als God's Acre. Gracehill zeichnet sich dadurch aus, dass es nach einem Rasterplan mit einer sehr klaren und vollständigen „Geschlechterachse“ errichtet wurde, die eine Schwestern- und eine Bruderseite hat und sich direkt auf die grundlegende Struktur der mährischen Gesellschaft bezieht.

Rundgänge durch die Geschichte

Es werden Führungen durch das Dorf angeboten, bei denen BesucherInnen die Geschichte des Ortes kennenlernen können. Der Rundgang beginnt in der Alten Schule und führt über den Platz, auf dem sich die wichtigsten mährischen Gebäude befinden, sowie zur Kirche und zum Alten Laden. Der Rundgang führt vorbei am „Brothers Walk“, über den die Männer die Kirche betraten, und am „Sisters Walk“, über den die Frauen durch einen separaten Eingang in die Kirche gelangten. (red)